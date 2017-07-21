В Казахстане многодетные семьи останутся без спецпособий

Источник: Nur.kz

С 1 января 2018 года будет прекращена выплата специальных государственных пособий семьям, имеющим 4-х и более детей и с учетом дохода семьи будет решаться вопрос назначения им адресной помощи в новом формате, сообщает ИА «NewTimes.kz».

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Об этом стало известно на брифинге в Региональной службы коммуникаций, который состоялся с участием руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Жорабека Баубекова.

По словам руководителя, в марте была утверждена региональная программа по внедрению адресной помощи нового формата.

В соответствии с этим планом на уровне районов и города Тараз проводится разъяснительная работа. В первоочередном порядке разъяснительной работой охвачены получатели адресной помощи, государственных пособий на детей до 18 лет и специальных государственных пособий семьям, имеющим 4-х и более детей.

По сообщениям местных исполнительных органов в апреле завершена работа по разъяснению и обследованию материально-бытовых условий получателей специальных государственных пособий, что составило 24,8 тыс семей (102,8 тыс человек).

По результатам проведенной работы определено количество претендентов на получение адресной помощи в новом формате и сформирована потребность в средствах на выплату адресной помощи в 2018 году.

В центах занятости в которых будут вести прием документов для назначения адресной помощи нового формата и решением воросов занятости нуждающихся граждан, будут внедрены дополнительные единицы консультантов и ассистентов.