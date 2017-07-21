Корги по кличке Ноль: совсем не собачья жизнь
Жизни этой собаки позавидовали бы многие.
Жизни этой собаки позавидовали бы многие.
Хозяйка корги по кличке Ноль завела своему любимцу собственный аккаунт в инстаграме, который уже собрал 50,4 тысячи подписчиков. Там она размещает фото и видео питомца, которые неизменно собирают восторженные комментарии.
На одном из последних видео Ноль плывет в бассейне, а хозяйка со дна снимает его на GoPro. Невероятно мило и забавно.
На другом видео Ноль уже занимается синхронным плаванием — получилось действительно профессионально.
В честь Дня Независимости 14 июля хозяйка выложила фото питомца в костюме Капитана Америки.
Есть в профиле и совсем неожиданные фото, например, вот такое. В подписи к нему: «Наконец проявилась моя истинная природа — маслянистый картофель!».