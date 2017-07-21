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18:00 (мск)

Корги по кличке Ноль: совсем не собачья жизнь

Жизни этой собаки позавидовали бы многие.

Хозяйка корги по кличке Ноль завела своему любимцу собственный аккаунт в инстаграме, который уже собрал 50,4 тысячи подписчиков. Там она размещает фото и видео питомца, которые неизменно собирают восторженные комментарии.

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На одном из последних видео Ноль плывет в бассейне, а хозяйка со дна снимает его на GoPro. Невероятно мило и забавно.

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На другом видео Ноль уже занимается синхронным плаванием — получилось действительно профессионально.

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В честь Дня Независимости 14 июля хозяйка выложила фото питомца в костюме Капитана Америки.

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Есть в профиле и совсем неожиданные фото, например, вот такое. В подписи к нему: «Наконец проявилась моя истинная природа — маслянистый картофель!».

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