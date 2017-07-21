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17:45 (мск), источник: Клопс.ru

В Храброво появились новые пожарные машины

Они предназначены для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.

В Храброво купили три новые пожарные машины. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Они предназначены для ликвидации огня и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта. Машины характеризуются повышенной проходимостью и грузоподъёмностью, наличием пенообразователя и увеличенными размерами ёмкости для воды, улучшенной динамикой разгона, возможностью подачи огнетушащих веществ во время движения.

Один из автомобилей, АА 8,5, может развивать скорость до 90 км/ч и вмещать до восьми тысяч литров воды. Машина рассчитана на боевой расчёт из шести человек.

У двух других купленных автомобилей, АА-13/60, цистерны рассчитаны на 12,2 тыс. литров воды. Важной конструктивной особенностью этих машин является наличие специальной установки для покрытия взлётно-посадочной полосы пеной шириной до восьми метров. На технику потратили более 27 млн рублей из собственного бюджета аэропорта. Вся пожарная спецтехника Храброво базируется на аварийно-спасательной станции, расположенной у взлётно-посадочной полосы. Она находится в режиме круглосуточной готовности.

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