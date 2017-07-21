В Храброво появились новые пожарные машины
Они предназначены для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.
Они предназначены для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта.
В Храброво купили три новые пожарные машины. Об этом сообщает
Они предназначены для ликвидации огня и проведения спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта. Машины характеризуются повышенной проходимостью и грузоподъёмностью, наличием пенообразователя и увеличенными размерами ёмкости для воды, улучшенной динамикой разгона, возможностью подачи огнетушащих веществ во время движения.
Один из автомобилей, АА 8,5, может развивать скорость до 90 км/ч и вмещать до восьми тысяч литров воды. Машина рассчитана на боевой расчёт из шести человек.
У двух других купленных автомобилей, АА-13/60, цистерны рассчитаны на 12,2 тыс. литров воды. Важной конструктивной особенностью этих машин является наличие специальной установки для покрытия