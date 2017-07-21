МЧС опровергло информацию о граде и потопе в Самарской области

Однако, как сообщили порталу ProGorodSamara.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, такого буйства стихии в данном районе не было вообще.
— Как пояснила главы с.п. Тайдаково Галина Тюкина, лицо, выложившее информацию в интернет, в данном населенном пункте не проживает, информация о повреждении кровли дома и забора, поваленных деревьях на территории населенного пункта не подтвердилась, выложенные на сайте фотоматериалы хозяевами частного подворья также не подтверждены, — заявили в МЧС.
По информации дежурного синоптика Приволжского УГМС, максимальные порывы ветра на станции «Новодевичье» Шигонский района составили до 12 м/с, града не было.
Кроме того, в МЧС опровергли информацию и о потопе в Тольятти. По словам представителя ведомства, утром в Тольятти действительно прошел дождь, он немного намочил асфальт, который к обеду уже просох. Те фотографии и видео, которые распространили в соцсетях, являются фейками.