МЧС опровергло информацию о граде и потопе в Самарской области

Однако, как сообщили порталу ProGorodSamara.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, такого буйства стихии в данном районе не было вообще.

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— Как пояснила главы с.п. Тайдаково Галина Тюкина, лицо, выложившее информацию в интернет, в данном населенном пункте не проживает, информация о повреждении кровли дома и забора, поваленных деревьях на территории населенного пункта не подтвердилась, выложенные на сайте фотоматериалы хозяевами частного подворья также не подтверждены, — заявили в МЧС.

По информации дежурного синоптика Приволжского УГМС, максимальные порывы ветра на станции «Новодевичье» Шигонский района составили до 12 м/с, града не было.