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17:40 (мск), источник: Pro Город Самара

МЧС опровергло информацию о граде и потопе в Самарской области

21 июля во многих самарских пабликах появилась информация о том, что утром на село Климовка Шигонского района обрушился сильнейший град размером со сливу, а также ураган, который нанес множество разрушений.

Однако, как сообщили порталу ProGorodSamara.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, такого буйства стихии в данном районе не было вообще.

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— Как пояснила главы с.п. Тайдаково Галина Тюкина, лицо, выложившее информацию в интернет, в данном населенном пункте не проживает, информация о повреждении кровли дома и забора, поваленных деревьях на территории населенного пункта не подтвердилась, выложенные на сайте фотоматериалы хозяевами частного подворья также не подтверждены, — заявили в МЧС.

По информации дежурного синоптика Приволжского УГМС, максимальные порывы ветра на станции «Новодевичье» Шигонский района составили до 12 м/с, града не было.

Кроме того, в МЧС опровергли информацию и о потопе в Тольятти. По словам представителя ведомства, утром в Тольятти действительно прошел дождь, он немного намочил асфальт, который к обеду уже просох. Те фотографии и видео, которые распространили в соцсетях, являются фейками.

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