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18:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже выступят артисты самого маленького европейского цирка

Швейцарский цирк приезжал в Воронеж в 2015 году в рамках Платоновского фестиваля искусств.

Источник: Платоновский фестиваль

Представления швейцарского цирка «Cirkus Giroldon» пройдут в Воронеже с 20 по 25 июля в 18 часов. Артисты самого маленького в Европе гастролирующего цирка выступят в Парке имени Дурова, сообщили в соцсетях. Они покажут камерный спектакль «Дурак» на русском языке.

«Cirkus Giroldon» состоит из двух человек — клоуна итальянского происхождения Альберто Фолетти и чешской актрисы Ленки Махониновой. Артисты показывают публике камерные шоу уже более 25 лет.

Швейцарский цирк приезжал в Воронеж в 2015 году в рамках Платоновского фестиваля искусств. Шатер артистов стоял в парке «Алые паруса» в течение недели.

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