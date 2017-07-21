В Воронеже выступят артисты самого маленького европейского цирка

Источник: Платоновский фестиваль

Представления швейцарского цирка «Cirkus Giroldon» пройдут в Воронеже с 20 по 25 июля в 18 часов. Артисты самого маленького в Европе гастролирующего цирка выступят в Парке имени Дурова, сообщили в соцсетях. Они покажут камерный спектакль «Дурак» на русском языке.

«Cirkus Giroldon» состоит из двух человек — клоуна итальянского происхождения Альберто Фолетти и чешской актрисы Ленки Махониновой. Артисты показывают публике камерные шоу уже более 25 лет.