В Воронеже выступят артисты самого маленького европейского цирка
Швейцарский цирк приезжал в Воронеж в 2015 году в рамках Платоновского фестиваля искусств.
Швейцарский цирк приезжал в Воронеж в 2015 году в рамках Платоновского фестиваля искусств.
Представления швейцарского цирка «Cirkus Giroldon» пройдут в Воронеже с 20 по 25 июля в 18 часов. Артисты самого маленького в Европе гастролирующего цирка выступят в Парке имени Дурова, сообщили в соцсетях. Они покажут камерный спектакль «Дурак» на русском языке.
«Cirkus Giroldon» состоит из двух человек — клоуна итальянского происхождения Альберто Фолетти и чешской актрисы Ленки Махониновой. Артисты показывают публике камерные шоу уже более 25 лет.
Швейцарский цирк приезжал в Воронеж в 2015 году в рамках Платоновского фестиваля искусств. Шатер артистов стоял в парке «Алые паруса» в течение недели.