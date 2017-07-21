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19:08 (мск), источник: Sputnik.by

Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко

Активистка Femen смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.

Источник: Reuters

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Украинское незарегистрированное женское движение прокомментировало акцию с обнажением активистки на церемонии подписания документов президентами Украины и Беларуси в Киеве.

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В настоящее время в украинской столице находится белорусская делегация, возглавляет которую Александр Лукашенко. Сорвать церемонию подписания документов в 14:30 попыталась обнаженная активистка движения Femen Анжела Диаш. Девушку оперативно задержала охрана.

«Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту Лукашенко в Украину», — говорится в заявлении организации.

Там также напомнили инцидент 2011 года, произошедший с активистками Femen в Беларуси, и назвали белорусского лидера диктатором.

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Как сообщили украинские издания, Диаш смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.

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