Femen прокомментировали акцию с обнажением перед Лукашенко
Активистка Femen смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.
Активистка Femen смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Украинское незарегистрированное женское движение прокомментировало акцию с обнажением активистки на церемонии подписания документов президентами Украины и Беларуси в Киеве.
В настоящее время в украинской столице находится белорусская делегация, возглавляет которую Александр Лукашенко. Сорвать церемонию подписания документов в 14:30 попыталась обнаженная активистка движения Femen Анжела Диаш. Девушку оперативно задержала охрана.
«Движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту Лукашенко в Украину», — говорится в заявлении организации.
Там также напомнили инцидент 2011 года, произошедший с активистками Femen в Беларуси, и назвали белорусского лидера диктатором.
Как сообщили украинские издания, Диаш смогла попасть на мероприятие с участие глав государств, пройдя по аккредитации одного из СМИ как журналистка.