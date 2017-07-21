В Ялте определили дислокацию 52 парковок

Стоимость всех официальных парковок составляет 60 рублей в час. «Это единый, официально утвержденный на сегодняшний день тариф, который действует на территории всего Ялтинского региона. И если где-то с ялтинцев или гостей курорта требуют большую сумму — они могут смело обращаться в полицию. Эти действия незаконные», — заверила начальник отдела.
В то же время для льготных категорий граждан — инвалидов I, II, III группы, ветеранов Великой Отечественной войны — по-прежнему остаются бесплатные парковочные места. Как разъяснила Сагателова, на каждой парковке льготные места составляют 10% от общего количества мест.