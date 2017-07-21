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17:56 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте определили дислокацию 52 парковок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). На территории Ялты принята дислокация 52 парковок. Об этом со ссылкой на начальника отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи ялтинской администрации Рады Сагателовой сообщает пресс-служба администрации.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость всех официальных парковок составляет 60 рублей в час. «Это единый, официально утвержденный на сегодняшний день тариф, который действует на территории всего Ялтинского региона. И если где-то с ялтинцев или гостей курорта требуют большую сумму — они могут смело обращаться в полицию. Эти действия незаконные», — заверила начальник отдела.

В то же время для льготных категорий граждан — инвалидов I, II, III группы, ветеранов Великой Отечественной войны — по-прежнему остаются бесплатные парковочные места. Как разъяснила Сагателова, на каждой парковке льготные места составляют 10% от общего количества мест.

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