В Ялте определили дислокацию 52 парковок

Стоимость всех официальных парковок составляет 60 рублей в час. «Это единый, официально утвержденный на сегодняшний день тариф, который действует на территории всего Ялтинского региона. И если где-то с ялтинцев или гостей курорта требуют большую сумму — они могут смело обращаться в полицию. Эти действия незаконные», — заверила начальник отдела.