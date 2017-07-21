Пробки у села Лосево вновь взяли «в плен» полстраны

Источник: Вести - Воронеж

Ставшие уже знаменитыми пробки у села Лосево опять держат в своем плену полстраны. В этом году из-за дождей и похолодания в июне затруднений движения по трассе почти не было. А сейчас, похоже, вконец замерзшие жители Севера всё-таки решили массово поехать на море. В итоге опять километровые пробки и десятки аварий.

Дорожники, как могут, пытаются распределить потоки автомобилей. Все подробности — в сюжете «Вести-Воронеж».

Дорожный апокалипсис в районе села Лосево начинается с полудня пятницы и продолжается все выходные. За сутки здесь проезжает больше 30 тысяч машин. Это в два раза больше пропускной способности трассы «Дон». Здесь, в районе села Лосево, на несколько десятков километров М-4 превращается в узкую двухполоску. В пробках водители теряют по несколько часов.

Юрий, водитель г. Смоленск:

«Вот в прошлый раз с Москвы ехал — 26 км пробка была. Стояли».

Задержку движения вызывали и светофоры, расположенные в посёлке. Дорожники перевели их в режим мигающего жёлтого, скорость движения автомобильного потока выросла, но теперь недовольны жители.

Надежда Бокарева, жительница с. Лосево:

«Магазины на той стороне — каждый раз переходишь тот даже переход, где нет этой загородки, и то там даже лучше перейти, чем тут! Здесь вообще могут сбить! Тут недавно чуть не сбили девочку!».

Возведение обхода Лосево и Павловска тем временем набирает обороты — закончены археологические работы и разминирование участка — это позволило перейти к полноценному строительству.

На выходных у Лосево дежурят и дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы следят за безопасностью движения и оформляют многочисленные ДТП — из-за километровых пробок нервы водителей на пределе. Самые нетерпеливые идут на запрещённый обгон по обочине. А потом вклиниваются обратно и в итоге задерживают движение всего потока. Такое хамство обычно пресекают водители фур — не дают нарушителям влезть в колонну без очереди. Но намного опаснее, по словам инспекторов, обгон по встречке.

Сергей Могилин, командир первого взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежской области:

«У нас есть лобовые столкновения, и от этого тяжесть последствий увеличивается при совершении ДТП. Люди получают травмы различной степени тяжести».

Чтобы хоть как-то разгрузить трассу и уменьшить пробки, дорожники организовали два основных пути объезда этого участка для легковушек. Со стороны Воронежа — через Лискинский поворот до Каменки и Подгоренского. От Павловска — через село Берёзки и хутор Поддубный. Знаки объезда установили заранее. Подрядчики, которые сейчас заняты строительством обхода Лосево, согласились помочь с ремонтом этих дорог.

Виктор Шапаускас, начальник отдела Департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области:

«Согласились на поддержание данных объездов в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. То есть вместе с бюджетными средствами ещё и частные инвестиции привлекаются для этого».