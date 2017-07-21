Пробки у села Лосево вновь взяли «в плен» полстраны
На данном участке трассы М-4 «Дон» вновь увеличился поток автомобилистов.
На данном участке трассы М-4 «Дон» вновь увеличился поток автомобилистов.
Ставшие уже знаменитыми пробки у села Лосево опять держат в своем плену полстраны. В этом году
Дорожники, как могут, пытаются распределить потоки автомобилей. Все подробности — в сюжете «Вести-Воронеж».
Дорожный апокалипсис в районе села Лосево начинается с полудня пятницы и продолжается все выходные. За сутки здесь проезжает больше 30 тысяч машин. Это в два раза больше пропускной способности трассы «Дон». Здесь, в районе села Лосево, на несколько десятков километров М-4 превращается в узкую двухполоску. В пробках водители теряют по несколько часов.
Юрий, водитель г. Смоленск:
«Вот в прошлый раз с Москвы ехал — 26 км пробка была. Стояли».
Задержку движения вызывали и светофоры, расположенные в посёлке. Дорожники перевели их в режим мигающего жёлтого, скорость движения автомобильного потока выросла, но теперь недовольны жители.
Надежда Бокарева, жительница с. Лосево:
«Магазины на той стороне — каждый раз переходишь тот даже переход, где нет этой загородки, и то там даже лучше перейти, чем тут! Здесь вообще могут сбить! Тут недавно чуть не сбили девочку!».
На выходных у Лосево дежурят и дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы следят за безопасностью движения и оформляют многочисленные ДТП —
Сергей Могилин, командир первого взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежской области:
«У нас есть лобовые столкновения, и от этого тяжесть последствий увеличивается при совершении ДТП. Люди получают травмы различной степени тяжести».
Чтобы хоть
Виктор Шапаускас, начальник отдела Департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области:
«Согласились на поддержание данных объездов в нормативном
Возведение обхода Лосево и Павловска тем временем набирает обороты — закончены археологические работы и разминирование участка — это позволило перейти к полноценному строительству. Над созданием скоростного объезда будут трудиться до полутора тысяч человек. Первые километры асфальта здесь планируют уложить уже в этом году. Сдача объекта намечена на конец 2020 года, но дорожники надеются успеть раньше — к началу курортного сезона.