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18:17 (мск), источник: Volga News

В ближайшие дни в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

В большинстве районов Самарской области со 22 по 26 июля сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).

По информации регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, по состоянию на 21 июля четвертый класс пожарной опасности действует в лесах Богатовского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Красноармейского, Пестравского и Ставропольского районов.

Посещать леса не рекомендуется, сообщают в Приволжском УГМС.

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