Потерявшуюся в лесу под Костюковичами бабушку нашли через 5 суток
Женщина была в сознании, но без сил, пенсионерку оперативно передали медикам скорой, сейчас она находится в больнице.
Женщина была в сознании, но без сил, пенсионерку оперативно передали медикам скорой, сейчас она находится в больнице.
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Пять суток провела 90-летняя пенсионерка в лесу в Костюковичском районе — женщину нашли на шестой день, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.
Пенсионерка, жительница деревни Егоровка, потерялась с 16 июля, уйдя за грибами. Все это время ее искали сотрудники милиции, спасатели МЧС, местные жители и волонтеры.
«Житель деревни Боровая сообщил, что на улице лежит престарелая женщина», — сообщили в УВД.
По информации милиции, женщина была в сознании, но без сил. Пенсионерку оперативно передали медикам скорой, сейчас она находится в больнице.
В УВД уточнили, что правоохранители планируют поощрить мужчину, который обнаружил потерявшуюся пенсионерку.