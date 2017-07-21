Потерявшуюся в лесу под Костюковичами бабушку нашли через 5 суток

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Пять суток провела 90-летняя пенсионерка в лесу в Костюковичском районе — женщину нашли на шестой день, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

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Пенсионерка, жительница деревни Егоровка, потерялась с 16 июля, уйдя за грибами. Все это время ее искали сотрудники милиции, спасатели МЧС, местные жители и волонтеры.

«Житель деревни Боровая сообщил, что на улице лежит престарелая женщина», — сообщили в УВД.

По информации милиции, женщина была в сознании, но без сил. Пенсионерку оперативно передали медикам скорой, сейчас она находится в больнице.