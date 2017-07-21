Путин пообещал школьникам с Урала помочь запустить спутник
Модель спутника ему представили на программе «Недетский разговор».
Модель спутника ему представили на программе «Недетский разговор».
Школьники из города Качканара Свердловской области заручились поддержкой президента России Владимира Путина в запуске спутника. Поддержку им президент пообещал в прямо эфире программы «Недетский разговор».
Дети представили главе государства модель
При этом денег на запуск спутника у них нет. Они надеются на помощь.
Владимир Путин пообещал молодым людям переговорить с руководством «Роскосмоса». Но при этом он предупредил их, что им нужно быть готовыми к победе в соответствующем конкурсе.