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18:25 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 22 июля

Завтра в Молдове будет солнечно и жарко. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках +30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве термометры покажут 32 выше ноля, в Кишинёве и Тирасполе — 33. В Леове +34, в Комрате и в Кагуле — 35 градусов.

Жара в ближайшие дни не спадет. В Кишиневе до 35-ти, ночью — 18 выше ноля.

На морских курортах преимущественно ясно. В Барселоне +28, в Констанце — 30. В Одессе и Варне 31 градуса, в Будве — 33 градуса.

В Анталье и Салониках тоже 33, в Ницце — 27. На египетском побережье температурный максимум составит 38 градусов.

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