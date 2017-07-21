Прогноз погоды на 22 июля

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках +30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве термометры покажут 32 выше ноля, в Кишинёве и Тирасполе — 33. В Леове +34, в Комрате и в Кагуле — 35 градусов.

Жара в ближайшие дни не спадет. В Кишиневе до 35-ти, ночью — 18 выше ноля.

На морских курортах преимущественно ясно. В Барселоне +28, в Констанце — 30. В Одессе и Варне 31 градуса, в Будве — 33 градуса.