Источник: Publika.md

Больше половины заключенных в молдавских тюрьмах — рецидивисты. Причем 30% отбывают уже третий срок. Цифры озвучили на конференции в Департаменте пенитенциарных учреждений.

Наказание в 17 тюрьмах Молдовы сейчас отбывают 6293 человека. Три четверти осуждены на сроки больше пяти лет. Большинство — мужчины старше 21-го, но младше 40-ка. Без высшего образования и безработные. Второй раз ра решетку попали больше 1700 человек, в третий — 1800.

«Неприятие в обществе, низкий уровень жизни после освобождения — это основные причины, по которым число рецидивистов растет», — сказал и.о. директора ДПУ Аурелиу Сухан.

Голодовку в тюрьмах с начала года объявляли 460 раз. Больше всего таких случаев было в бельцкой тюрьме № 11 и в столичной 13-й.

Чаще всего так заключенные требуют смягчить приговор или изменить условия содержания.

Травм осужденные за первые полгода получили больше пятисот. И почти треть из них пришлась на кишиневскую тюрьму № 13.

«Травмы, как правило, несерьезные — обычные ссадины или ушибы. Происходит это, в частности, из-за перенаселённости тюрьмы. В камерах слишком много заключенных, и они не ладят», — сказал замдиректора тюрьмы № 13 Андрей Саракуца.