Бобруйчанин купил 17 тонн водки и спирта «для себя»

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилевском районе фуру, которая перевозила 17 тысяч литров водки и спирта, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.

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Машину MAN с документами на груз, которые вызывали сомнения в подлинности, остановили на дороге Могилев — Бобруйск.

«Водитель, 58-летний житель Бобруйска, предоставил документы, согласно которым им перевозился антисептический раствор для обработки древесины», — сказали в УВД.

При этом в милиции отметили, что фактически в фуре было 17,3 тысячи литров водки и спирта. В качестве грузоотправителя в бумагах значилась фирма из России, а получателя — предприятие Минска, которое на самом деле не существует.