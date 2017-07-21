Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СМИ: в летевший в Москву самолет попала молния
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Пугачева показала, как Лайма Вайкуле выглядит в 63 года без грима
63-летний Моисеев поведал, почему у него нет детей
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
18:55 (мск), источник: Sputnik.by

Бобруйчанин купил 17 тонн водки и спирта «для себя»

В качестве грузоотправителя в бумагах значилась фирма из России, а получателя — предприятие Минска, которое на самом деле не существует.

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилевском районе фуру, которая перевозила 17 тысяч литров водки и спирта, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Могилевского облисполкома.

Читайте также
Житель Бреста среди бела дня задушил свою мать

Машину MAN с документами на груз, которые вызывали сомнения в подлинности, остановили на дороге Могилев — Бобруйск.

«Водитель, 58-летний житель Бобруйска, предоставил документы, согласно которым им перевозился антисептический раствор для обработки древесины», — сказали в УВД.

При этом в милиции отметили, что фактически в фуре было 17,3 тысячи литров водки и спирта. В качестве грузоотправителя в бумагах значилась фирма из России, а получателя — предприятие Минска, которое на самом деле не существует.

Водитель оперативникам пояснил, что водку и спирт он купил для собственных нужд и частичной реализации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание
Путин в прямом эфире ответил на вопросы российских школьников
МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины
Глава АРБ заявил о готовности уйти с поста
Лавров рассказал о впечатлениях от первой встречи с Трампом
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь