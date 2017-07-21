Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
«Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
10 интересных идей для фартука на кухне
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Пугачева показала, как Лайма Вайкуле выглядит в 63 года без грима
63-летний Моисеев поведал, почему у него нет детей
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Минобразования установило перечень предметов школьных выпускных экзаменов в новом учебном году

Согласно документу выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике.

Источник: БЕЛТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования установило перечень предметов школьных выпускных экзаменов в 2017/2018 учебном году. Перечень содержится в постановлении Министерства образования от 7 июля 2017 года № 74, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Читайте также
Парламент Беларуси осудил снос памятников ВОВ в Польше

Согласно документу выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Учащиеся, освоившие программу среднего образования, в письменной форме будут экзаменоваться по математике, а также по белорусскому или русскому языку (на выбор). Устно одиннадцатиклассники будут сдавать иностранный язык и историю Беларуси.

При этом учащиеся, обучавшиеся на языке национального меньшинства (польском или литовском), дополнительно будут сдавать письменные экзамены по этому языку.

Учащиеся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи, освоившие программы специального образования на уровне общего среднего образования, пройдут обязательные испытания по математике и белорусскому или русскому языку (в зависимости от языка обучения и воспитания) в письменной форме. Устно они будут сдавать историю Беларуси.

Учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, психического развития (трудностями в обучении) будут письменно держать экзамены по математике и белорусскому или русскому языку (на выбор). Устно ответить придется на экзаменационные билеты по иностранному языку и истории Беларуси.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Подробности громкого дела черных риелторов
Беларусь вошла в топ-10 на конкурсе самых красивых марок
Подробности громкого дела черных риелторов
Путин в прямом эфире ответил на вопросы российских школьников
МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины
Глава АРБ заявил о готовности уйти с поста
Лавров рассказал о впечатлениях от первой встречи с Трампом
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь