Минобразования установило перечень предметов школьных выпускных экзаменов в новом учебном году

Источник: БЕЛТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования установило перечень предметов школьных выпускных экзаменов в 2017/2018 учебном году. Перечень содержится в постановлении Министерства образования от 7 июля 2017 года № 74, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

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Согласно документу выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Учащиеся, освоившие программу среднего образования, в письменной форме будут экзаменоваться по математике, а также по белорусскому или русскому языку (на выбор). Устно одиннадцатиклассники будут сдавать иностранный язык и историю Беларуси.

При этом учащиеся, обучавшиеся на языке национального меньшинства (польском или литовском), дополнительно будут сдавать письменные экзамены по этому языку.

Учащиеся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи, освоившие программы специального образования на уровне общего среднего образования, пройдут обязательные испытания по математике и белорусскому или русскому языку (в зависимости от языка обучения и воспитания) в письменной форме. Устно они будут сдавать историю Беларуси.

Учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, психического развития (трудностями в обучении) будут письменно держать экзамены по математике и белорусскому или русскому языку (на выбор). Устно ответить придется на экзаменационные билеты по иностранному языку и истории Беларуси.