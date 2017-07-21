В воскресенье закроют центральный участок «красной» ветки московского метро
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт в воскресенье 23 июля.
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт в воскресенье 23 июля.
Как сообщает твиттер столичной подземки, для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции «Комсомольская» до станции «Парк Культуры».
Движение поездов будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Парк культуры» — «Саларьево».