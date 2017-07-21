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19:19 (мск), источник: Интерфакс

В воскресенье закроют центральный участок «красной» ветки московского метро

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Центральный участок Сокольнической линии московского метрополитена будет закрыт в воскресенье 23 июля.

Как сообщает твиттер столичной подземки, для проведения ремонтных работ будет закрыт участок от станции «Комсомольская» до станции «Парк Культуры».

Во время загрузки произошла ошибка.

Движение поездов будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Парк культуры» — «Саларьево».

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