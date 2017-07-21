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19:42 (мск), источник: РИА Крым

В пятницу часть Крыма на 10 минут осталась без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). В пятницу в ряде регионов Крыма из-за срабатывания противоаварийной автоматики произошло кратковременное отключение электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«21 июля в 14:02 по причине снижения напряжения в высоковольтных электроэнергетических сетях Крымского полуострова произошло срабатывание противоаварийной автоматики (ПА). Кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей Черноморского, Красноперекопского, Симферопольского районов Крыма, а также городов Симферополя и Красноперекопска суммарным объемом 36 МВт (40 106 абонентов)», — рассказали в пресс-службе.

Электроснабжение всех потребителей было восстановлено в 14:12.

Для расследования технологического нарушения создана комиссия. «Дефекты и повреждения в оборудовании и сетях ГУП РК “Крымэнерго”, которые могли стать причиной для работы ПА, отсутствуют. Причина срабатывания противоаварийной автоматики устанавливается», — констатировали в пресс-службе.

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