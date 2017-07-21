В пятницу часть Крыма на 10 минут осталась без света

Источник: РИА "Новости"

«21 июля в 14:02 по причине снижения напряжения в высоковольтных электроэнергетических сетях Крымского полуострова произошло срабатывание противоаварийной автоматики (ПА). Кратковременно частично прекращалось энергоснабжение потребителей Черноморского, Красноперекопского, Симферопольского районов Крыма, а также городов Симферополя и Красноперекопска суммарным объемом 36 МВт (40 106 абонентов)», — рассказали в пресс-службе.

Электроснабжение всех потребителей было восстановлено в 14:12.