Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство

Источник: РИА "Новости"

«Аннулировано, я подтверждаю, да», — сказал он.

Ранее о решении российского министерства внутренних дел аннулировать решение о выдаче Кудрявцеву российского гражданства сообщило издание РБК. Оно ссылалось на письмо, якобы отправленное члену совета директоров «Ведомостей» из МВД.

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В статье РБК утверждается, что у Кудрявцева помимо российского было израильское гражданство, и теперь он находится на территории России в соответствии с соглашением о безвизовом въезде, заключенном между двумя странами.

По данным издания, это значит, что Кудрявцев может находиться в России в течение 90 дней из каждых 180 в году. При этом анонимный источник РБК, которого издание называет близким к Кудрявцеву, заявляет, что этот срок уже скоро заканчивается и бизнесмену придется временно выехать из России.

Однако еще в 2015 году газета «Ведомости» сообщала, что Кудрявцев отказался от израильского гражданства, но не смог доказать это российским властям, так как у Израиля нет формы подтверждения отказа от гражданства.

В апреле 2015 года компании, принадлежавшие Демьяну Кудрявцеву (был генеральным директором ИД «Коммерсантъ» с 2006 по 2012 год) приобрели у финской медиагруппы Sanoma 33,3% акций компании Delovoi Standard, которой принадлежали газеты «Ведомости», Moscow Times и несколько журналов.

В ноябре 2015 года Кудрявцев перерегистрировал ООО «Москоу Таймс» на свою жену, чтобы выполнить норму закона «О СМИ», вступавшую в силу с 1 января 2016 года. Эта норма запрещает иностранцам владеть в российских медиа долями, превышающими 20%.

Кудрявцев заявлял в разговоре с РБК, что сроки начала его преследования миграционными властями совпадает с процессом приобретения доли в «Ведомостях», что вызывает у него подозрения. Сами претензии миграционных властей он называл необоснованными.

Суть этих претензий заключалась в том, что Кудрявцев якобы внес в документы на получение российского гражданства некие ложные сведения. Сам он говорит, что ложных данных не приводил, а лишь не внес в анкету некоторые данные, которые не имеют отношения к его праву быть гражданином России.