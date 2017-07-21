Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Как использовать для хранения место вокруг окна
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Пугачева показала, как Лайма Вайкуле выглядит в 63 года без грима
63-летний Моисеев поведал, почему у него нет детей
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Землетрясение в Эгейском море
23:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство

Российские власти аннулировали гражданство члену совета директоров газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву, подтвердил он в разговоре с Русской службой Би-би-си. От других комментариев он отказался.

Источник: РИА "Новости"

«Аннулировано, я подтверждаю, да», — сказал он.

Ранее о решении российского министерства внутренних дел аннулировать решение о выдаче Кудрявцеву российского гражданства сообщило издание РБК. Оно ссылалось на письмо, якобы отправленное члену совета директоров «Ведомостей» из МВД.

Читайте также
Нижняя палата парламента приняла закон об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризм

В статье РБК утверждается, что у Кудрявцева помимо российского было израильское гражданство, и теперь он находится на территории России в соответствии с соглашением о безвизовом въезде, заключенном между двумя странами.

По данным издания, это значит, что Кудрявцев может находиться в России в течение 90 дней из каждых 180 в году. При этом анонимный источник РБК, которого издание называет близким к Кудрявцеву, заявляет, что этот срок уже скоро заканчивается и бизнесмену придется временно выехать из России.

Однако еще в 2015 году газета «Ведомости» сообщала, что Кудрявцев отказался от израильского гражданства, но не смог доказать это российским властям, так как у Израиля нет формы подтверждения отказа от гражданства.

В апреле 2015 года компании, принадлежавшие Демьяну Кудрявцеву (был генеральным директором ИД «Коммерсантъ» с 2006 по 2012 год) приобрели у финской медиагруппы Sanoma 33,3% акций компании Delovoi Standard, которой принадлежали газеты «Ведомости», Moscow Times и несколько журналов.

В ноябре 2015 года Кудрявцев перерегистрировал ООО «Москоу Таймс» на свою жену, чтобы выполнить норму закона «О СМИ», вступавшую в силу с 1 января 2016 года. Эта норма запрещает иностранцам владеть в российских медиа долями, превышающими 20%.

Кудрявцев заявлял в разговоре с РБК, что сроки начала его преследования миграционными властями совпадает с процессом приобретения доли в «Ведомостях», что вызывает у него подозрения. Сами претензии миграционных властей он называл необоснованными.

Суть этих претензий заключалась в том, что Кудрявцев якобы внес в документы на получение российского гражданства некие ложные сведения. Сам он говорит, что ложных данных не приводил, а лишь не внес в анкету некоторые данные, которые не имеют отношения к его праву быть гражданином России.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пентагон не поверил в смерть лидера ИГ аль-Багдади
Владимир Путин ответил на вопросы школьников
МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
Лавров рассказал о своих впечатлениях от встречи с Трампом
Глава АРБ заявил о готовности уйти с поста
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в московском дерби
Спорт
Фарфан и немного фарта: «Локомотив» вышел на первое место в ЧР ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки и, возможно, Дзагоева. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь