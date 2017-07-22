Группа Linkin Park отменила концертный тур после кончины вокалиста
Речь идет о североамериканской части тура в поддержку альбома One More Light.
Речь идет о североамериканской части тура в поддержку альбома One More Light.
«Мы невероятно опечалены кончиной Честера Беннингтона, — говорится в нем. — Североамериканский тур Linkin Park [в поддержку альбома] One More Light отменен, стоимость билетов будет возвращена в точках продаж».
При этом в графике выступлений Linkin Park также значатся концерты и за пределами Северной Америки. Об их отмене в распространенном заявлении не сообщается.
41-летний Беннингтон был найден мертвым в четверг утром в своем доме в
По данным
Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию «Грэмми» шесть раз, дважды была удостоена награды. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.