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02:14 (мск), источник: РБК

Посол России Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США

В посольстве России в США прошел прощальный прием перед отъездом Сергея Кисляка на родину. Мероприятие было организовано для «коллег и друзей», Кисляк попрощался с соотечественниками, проживающими в США.

Источник: AP 2017

В российской дипмиссии в США прошел прощальный прием «для коллег и друзей», который провел посол Сергей Кисляк перед отъездом из страны. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter посольства России в США.

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Кисляк попрощался с соотечественниками, проживающими в США, пожелал им всего самого доброго.

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21 июля 2017 года пресс-служба временно исполняющего обязанности главы Мордовии Владимира Волкова сообщила, что Кисляк выбран кандидатом на пост сенатора от Республики Мордовия в Совете Федерации. Волков уточнил, что кандидатуры в Совфед будут выдвинуты после выборов в сентябре. Если Волков будет избран главой республики, то представителем региона в Совете Федерации может стать Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов или глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

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Волков отметил, что перед формированием списка кандидатов он провел ряд консультаций. Говоря о Кисляке, врио главы Мордовии назвал его «настоящим патриотом Родины», который «всю свою жизнь посвятил защите интересов государства и народа России». «Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии», — сказал Волков. ​

Кисляк является чрезвычайным и полномочным послом, поэтому на него не действует «ценз оседлости»: требование, по которому выдвиженцы в Совет Федерации от региона должны прожить там пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет.

Кисляк был назначен послом в США в июле 2008 года. В начале 2017 года дипломат оказался в центре нескольких политических скандалов. В результате одного из них советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Флинн, который несколько раз разговаривал​ с Кисляком, ушел в отставку из-за неверной информации, которую он передал о содержании бесед с послом России.

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