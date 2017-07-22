Посол России Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США

Источник: AP 2017

В российской дипмиссии в США прошел прощальный прием «для коллег и друзей», который провел посол Сергей Кисляк перед отъездом из страны. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter посольства России в США.

Кисляк попрощался с соотечественниками, проживающими в США, пожелал им всего самого доброго.

21 июля 2017 года пресс-служба временно исполняющего обязанности главы Мордовии Владимира Волкова сообщила, что Кисляк выбран кандидатом на пост сенатора от Республики Мордовия в Совете Федерации. Волков уточнил, что кандидатуры в Совфед будут выдвинуты после выборов в сентябре. Если Волков будет избран главой республики, то представителем региона в Совете Федерации может стать Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов или глава городского округа Саранск Петр Тултаев.





Волков отметил, что перед формированием списка кандидатов он провел ряд консультаций. Говоря о Кисляке, врио главы Мордовии назвал его «настоящим патриотом Родины», который «всю свою жизнь посвятил защите интересов государства и народа России». «Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии», — сказал Волков. ​

Кисляк является чрезвычайным и полномочным послом, поэтому на него не действует «ценз оседлости»: требование, по которому выдвиженцы в Совет Федерации от региона должны прожить там пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет.