Анаболики идут в Хабаровский край из Беларуси вместе с «Виагрой»
Запрещенные вещества часто пересылают самыми обычными письмами.
Запрещенные вещества часто пересылают самыми обычными письмами.
В Хабаровском крае сохраняется непростая ситуация с распространением наркотиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Буквально на днях транспортные полицейские сняли с поезда жителя Самары, у которого изъяли 25 кг «синтетики». И этот случай далеко не единственный.
— Анализ, который мы провели, показал, что основные факторы, формирующие наркоситуацию в регионе, это устойчивый спрос на наркотики которые производят за рубежом. В основном, это Китай. Сейчас большой популярностью у наркозависимых людей пользуются запрещенные вещества: мефедрон, меткатинон, пипрадрол, метилон, эфедрон и новые виды психоактивных веществ. К тому же, данные препараты широко рекламируются в интернете под видом так называемых «легальных» наркотиков, — говорит начальник ОБКН Хабаровской таможни Александр Талаев. — Также, на территорию Хабаровского края ввозятся запрещенные лекарственные препараты и БАДЫ. Завозят их с территории КНР и Республики Беларусь. Незаконно перемещаются препараты для коррекции веса.
В спортивной среде обрели популярность анаболические стероиды, которые также запрещены к ввозу в страну. Они идут из Беларуси, где не запрещены к продаже и их свободно можно купить в
Чтобы доставить наркотики до потребителя, курьеры идут на различные ухищрения. Например, запрещенные вещества пересылают самыми обычными письмами. Кстати, эксперты признают, что преступники хитро придумали. Ведь обнаружить наркотики в мешке, где находится несколько тысяч конвертов, почти нереально.
— Контрабанда «синтетики» в край очень велика и связана с высокой доступностью и возможностью свободно заказать наркотик через
Не менее распространенными являются способы перемещения синтетических наркотиков в багаже «псевдотуристов». Что следует взять на заметку дальневосточникам которые не прочь поработать «помогайками».
— Люди выезжают в