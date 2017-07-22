Анаболики идут в Хабаровский край из Беларуси вместе с «Виагрой»

В Хабаровском крае сохраняется непростая ситуация с распространением наркотиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Буквально на днях транспортные полицейские сняли с поезда жителя Самары, у которого изъяли 25 кг «синтетики». И этот случай далеко не единственный.

— Анализ, который мы провели, показал, что основные факторы, формирующие наркоситуацию в регионе, это устойчивый спрос на наркотики которые производят за рубежом. В основном, это Китай. Сейчас большой популярностью у наркозависимых людей пользуются запрещенные вещества: мефедрон, меткатинон, пипрадрол, метилон, эфедрон и новые виды психоактивных веществ. К тому же, данные препараты широко рекламируются в интернете под видом так называемых «легальных» наркотиков, — говорит начальник ОБКН Хабаровской таможни Александр Талаев. — Также, на территорию Хабаровского края ввозятся запрещенные лекарственные препараты и БАДЫ. Завозят их с территории КНР и Республики Беларусь. Незаконно перемещаются препараты для коррекции веса.

В спортивной среде обрели популярность анаболические стероиды, которые также запрещены к ввозу в страну. Они идут из Беларуси, где не запрещены к продаже и их свободно можно купить в интернет-магазинах. Отмечу, что анаболики дурно влияют на мужскую потенцию и нередко, при задержании посылки с данными веществами, вместе с ними шел препарат «Виагра».

Чтобы доставить наркотики до потребителя, курьеры идут на различные ухищрения. Например, запрещенные вещества пересылают самыми обычными письмами. Кстати, эксперты признают, что преступники хитро придумали. Ведь обнаружить наркотики в мешке, где находится несколько тысяч конвертов, почти нереально.

— Контрабанда «синтетики» в край очень велика и связана с высокой доступностью и возможностью свободно заказать наркотик через интернет-магазин, а потом получить свою посылку при минимальных мерах конспирации. Именно поэтому наибольшее распространение получило безличное перемещение наркотических средств с использованием международных почтовых отправлений, которые проходят таможенный контроль преимущественно в Москве, — сказал Александр Талаев.

Не менее распространенными являются способы перемещения синтетических наркотиков в багаже «псевдотуристов». Что следует взять на заметку дальневосточникам которые не прочь поработать «помогайками».