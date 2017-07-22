«Теплое море» появится в Приморье

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На данный момент в Хасанском районе ведется строительство второй очереди туристcко-рекреационного кластера. По словам директор департамента по туризму Приморья Константина Шестакова, первая очередь кластера, которую строит с привлечением иностранных инвестиций резидент Свободного порта Владивосток, это самый крупный в Хасанском районе туристический комплекс. В него входит два гостиничных корпуса, главная особенность которых — открытый и закрытый бассейны с проточной, постоянно обновляемой морской водой.

Вторая очередь рекреационного комплекса предполагает строительство круглогодичного аквапарка с морской водой, 58 двухэтажных коттеджей, каждый из которых рассчитан на отдых двух семей, а также бизнес-центр с конференц-залом на 400 человек и крытой автопарковкой.

«В год мы сможем принимать более 100 тысяч человек», — подчеркнул инвестор Михаил Робканов, добавив, что общая стоимость строительства второй очереди проекта составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, туристско-рекреационный кластер «Теплое море» в Хасанском районе рекомендован к включению в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России.

Напомним, что сегодня также ведется строительство аквапарка и в соседнем регионе. Однако в Хабаровском крае дела обстоят не так гладко — постоянно вносятся какие-то изменения в проект. Так, в мае из-за внесенных коррективов оказалось, что для продолжения строительства не хватает площадей.

Екатерина Брязгунова.