«Теплое море» появится в Приморье
Порядка 60 двухэтажных коттеджей и аквапарк с морской водой построит резидент Свободного порта Владивосток в Приморье, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в Администрации Приморского края.
Порядка 60 двухэтажных коттеджей и аквапарк с морской водой построит резидент Свободного порта Владивосток в Приморье, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в Администрации Приморского края.
На данный момент в Хасанском районе ведется строительство второй очереди
Вторая очередь рекреационного комплекса предполагает строительство круглогодичного аквапарка с морской водой, 58 двухэтажных коттеджей, каждый из которых рассчитан на отдых двух семей, а также
«В год мы сможем принимать более 100 тысяч человек», — подчеркнул инвестор Михаил Робканов, добавив, что общая стоимость строительства второй очереди проекта составляет почти 1,3 миллиарда рублей.
Кроме того,
Напомним, что сегодня также ведется строительство аквапарка и в соседнем регионе. Однако в Хабаровском крае дела обстоят не так гладко — постоянно вносятся
Екатерина Брязгунова.
Фото: ИА «Дейта.ру».