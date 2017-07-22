Хабаровчане больше не хотят ездить на отдых в Приморье

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 июля, AmurMedia.

Предложений отдохнуть в Приморье на туристическом рынке услуг сегодня более, чем достаточно. Причем, есть реально дешевые. Несмотря на низкую стоимость туров, хабаровчане не торопятся их раскупать, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Поиски дешевых туров в Приморье на конец июля и август заставили просмотреть десятки Интернет-страниц и обзвонить пару десятков фирм. Надо заметить, поиск подходящих вариантов отдыха на морском берегу соседнего региона оказался весьма утомительным делом. Сайтов туристических компаний в Интернет-пространстве немерено. Однако, добрая треть фирм либо не отвечает на звонки, либо уже не существует, о чем любезно сообщает автоинформатор. Из тех, что поднимают трубку, часть задает вопросы о предпочтениях и обещает перезвонить, но не делает этого. А еще часть не занимается отдыхом в Приморье в принципе. Еще совсем недавно — 2−3 года назад найти путевки на август в конце июля было практически не реально. Сегодня, во всех компаниях, занимающихся приморским направлением, свободных путевок более чем, достаточно.

Хабаровские турмаршруты интереснее приморских пляжей

Комментируя ситуацию, заместитель министра культуры Хабаровского края, начальник управления по туризму Виталий Селюков сказал, что причин несколько. Люди еще больше затянули пояса и не соблазняются даже супер дешевыми турами.

— Надо учитывать и экономическую ситуацию, — сказал Виталий Селюков. — Потом, они понимают, что за восемь тысяч они либо получат отвратительные условия, либо добавят к этой сумме еще столько же, а потом еще полстолько же.

А еще заместителя министра культуры радует то, что интерес к краевому туризму повысился.

— Разработано много маршрутов, говорит Виталий Селюков. — Сегодня можно увидеть уже и север Хабаровского края, и юг, и тигров, и китов.

То есть хабаровчане стали чаще отдавать предпочтение пешим походам и речным сплавам по родному краю вместо отдыха в Приморье. Еще одна возможная причина: понастроив еще баз, приморчане существенно превысили реальный спрос на этот вид отдыха, не нарастив при этом уровень сервиса.

— Уровень сервиса не соответствует тем ценам, которые сегодня заявляют туркомпании, — продолжает Виталий Селюков. — За эти деньги сегодня можно отдохнуть в Египте, например, и в Турции.

Созвучна в своем мнении Селюкову и директор интернет-магазина «Ваш отпуск мечты» Анна Краснова, которая говорит, что цена отдыха в Приморье не соответствует его качеству. В августе найти, конечно, столь дешевый Вьетнам или Тайланд уже не найти. Но в июле вполне. Озаботившись отпуском заранее, например, в марте-апреле вполне можно купить недорогой тур в юго-восточные страны, сопоставимый с ценой путевки в Приморье при качестве на порядок его превышающем.

Восемь дней за 8500 рублей

Из тех, что ответили и имеют в своей продуктовой корзине предложения по отдыху в Приморье, лидерами в соревновании по снижению стоимости стали две компании: «Логистик Трэвэл» и «Клуб путешественников ДВ».

«Логистик Трэвэл» за эти деньги отвезет отдыхающего автобусом из Хабаровска на остров Русский, разместит в 2-местном номере с удобствами на территории и будет кормить дважды в день — обедом и ужином. Экскурсия во Владивосток, который находится всего в 30 минутах езды от базы, в стоимость не входит. Ее всякий желающий может устроить себе сам в любое время, воспользовавшись общественным транспортом.

Надо отметить, что менеджер этой компании Надежда оказалась самой внимательно из всех, с кем пришлось пообщаться корр. ИА AmurMedia. И номер телефона узнала, и ссылки скинула на Интернет-ресурсы по озвученным ею предложениям, и через пару дней поинтересовалась через Whats App о принятом решении. А узнав, что не с кем оставить собаку, в тот же день прислала два варианта устройства домашнего питомца на время отсутствия хозяев.

Аналогично по цене и комфорту предложение «Клуба путешественников ДВ». За те же 8500 рублей хабаровчане смогут побывать на двух базах, расположенных на том же Русском острове. Одна база находится вначале острова и называется «Русская». Размещение предполагается в корпусах купейного типа с комнатами по 4 человека. Рядом находится автобусная остановка, с которой за 21 рубль можно уехать во Владивосток.

Вторая база — «Воевода» — находится в конце острова и предлагает 6-местные домики с удобствами на территории. Питание в обоих случаях двухразовое, сотрудники компании говорят, что от завтраков отказались ввиду отсутствия спроса на них. Проблемы с местами нет.

К привлекательным можно отнести и предложение «Билетура». Сутки проживания в деревянном домике с удобствами на территории на собственной базе, расположенной на полуострове Песчаный, обойдутся в 1100 рублей. На комплексное питание из кармана придется выложить по 800 рублей в день. Сэкономить на питании можно, отказавшись от пакетного предложения и перейдя на самообеспечение. Дефицита с путевками тоже нет.

Меньшую стоимость поездки можно найти, но только за меньшее количество дней, проведенных на море. Например, интернет-магазин «Ваш отпуск мечты» предлагает тур выходного дня на базе отдыха «Нептун» в районе Большого камня. Он обойдется в 7800 рублей на одного человека при 2-местном размещении. В эту стоимость входит 3-разовое питание, проезд автобусом из Хабаровска и обратно.

Без посредников — не значит дешевле

Конкуренцию туристическим компаниям создают базы отдыха, публикующие в Интернете свои объявления. На все лады они расхваливают имеющиеся у них прелести. Однако, цена, предлагаемая ими, не может «перебить» стоимость автотуров.

Например, аренда домиков и квартир в пос. Волчанец, район Ливадии, в августе обойдется от 1800 рублей в сутки. Таким образом, на двоих 8 дней проживание составит 14400 рублей. Добавим сюда питание — хотя бы по 300 рублей на день на человека — 4800 рублей. И не забудем про поезд — 2400 рублей на одного человека в один конец — примерно 10 тысяч рублей. В итоге получим стоимость в 28 с лишним тысяч рублей.

Удешевить такую поездку можно только одним способом — снизить стоимость проживания на берегу моря. Но, увы, самая низкая стоимость крыши над головой в обжитой части Приморья, которую удалось найти — 500 рублей в сутки. Такое предложение сделала дальневосточникам база отдыха-усадьба «38 самураев», расположенная в 10 км от Находки.

Дешевле — только под открытым небом

Самым же дешевым предложением оказалось от базы отдыха «Бухта Лукина» — 200 рублей в сутки с человека. Увы, за столь маленькие деньги турист должен будет сам организовать себе крышу над головой. Чтобы установить палатку на территории базы, придется оплатить единоразово 200 рублей. Но этот вид отдыха подходит очень опытным туристам, имеющим не только полную экипировку времяпрепровождения под открытым небом, но и навыки «дикого» отдыха.

«Горящие туры» теперь есть и в Приморье