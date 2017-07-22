Хабаровчане больше не хотят ездить на отдых в Приморье
Обзор предложений по летнему отдыху на дальневосточном морском берегу.
Обзор предложений по летнему отдыху на дальневосточном морском берегу.
Хабаровск, 22 июля, AmurMedia.
Предложений отдохнуть в Приморье на туристическом рынке услуг сегодня более, чем достаточно. Причем, есть реально дешевые. Несмотря на низкую стоимость туров, хабаровчане не торопятся их раскупать, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Поиски дешевых туров в Приморье на конец июля и август заставили просмотреть десятки
Хабаровские турмаршруты интереснее приморских пляжей
Комментируя ситуацию, заместитель министра культуры Хабаровского края, начальник управления по туризму Виталий Селюков сказал, что причин несколько. Люди еще больше затянули пояса и не соблазняются даже супер дешевыми турами.
— Надо учитывать и экономическую ситуацию, — сказал Виталий Селюков. — Потом, они понимают, что за восемь тысяч они либо получат отвратительные условия, либо добавят к этой сумме еще столько же, а потом еще полстолько же.
А еще заместителя министра культуры радует то, что интерес к краевому туризму повысился.
— Разработано много маршрутов, говорит Виталий Селюков. — Сегодня можно увидеть уже и север Хабаровского края, и юг, и тигров, и китов.
То есть хабаровчане стали чаще отдавать предпочтение пешим походам и речным сплавам по родному краю вместо отдыха в Приморье. Еще одна возможная причина: понастроив еще баз, приморчане существенно превысили реальный спрос на этот вид отдыха, не нарастив при этом уровень сервиса.
— Уровень сервиса не соответствует тем ценам, которые сегодня заявляют туркомпании, — продолжает Виталий Селюков. — За эти деньги сегодня можно отдохнуть в Египте, например, и в Турции.
Созвучна в своем мнении Селюкову и директор
Восемь дней за 8500 рублей
Из тех, что ответили и имеют в своей продуктовой корзине предложения по отдыху в Приморье, лидерами в соревновании по снижению стоимости стали две компании: «Логистик Трэвэл» и «Клуб путешественников ДВ».
«Логистик Трэвэл» за эти деньги отвезет отдыхающего автобусом из Хабаровска на остров Русский, разместит в 2-местном номере с удобствами на территории и будет кормить дважды в день — обедом и ужином. Экскурсия во Владивосток, который находится всего в 30 минутах езды от базы, в стоимость не входит. Ее всякий желающий может устроить себе сам в любое время, воспользовавшись общественным транспортом.
Надо отметить, что менеджер этой компании Надежда оказалась самой внимательно из всех, с кем пришлось пообщаться корр. ИА AmurMedia. И номер телефона узнала, и ссылки скинула на
Аналогично по цене и комфорту предложение «Клуба путешественников ДВ». За те же 8500 рублей хабаровчане смогут побывать на двух базах, расположенных на том же Русском острове. Одна база находится вначале острова и называется «Русская». Размещение предполагается в корпусах купейного типа с комнатами по 4 человека. Рядом находится автобусная остановка, с которой за 21 рубль можно уехать во Владивосток.
Вторая база — «Воевода» — находится в конце острова и предлагает 6-местные домики с удобствами на территории. Питание в обоих случаях двухразовое, сотрудники компании говорят, что от завтраков отказались ввиду отсутствия спроса на них. Проблемы с местами нет.
К привлекательным можно отнести и предложение «Билетура». Сутки проживания в деревянном домике с удобствами на территории на собственной базе, расположенной на полуострове Песчаный, обойдутся в 1100 рублей. На комплексное питание из кармана придется выложить по 800 рублей в день. Сэкономить на питании можно, отказавшись от пакетного предложения и перейдя на самообеспечение. Дефицита с путевками тоже нет.
Меньшую стоимость поездки можно найти, но только за меньшее количество дней, проведенных на море. Например,
Без посредников — не значит дешевле
Конкуренцию туристическим компаниям создают базы отдыха, публикующие в Интернете свои объявления. На все лады они расхваливают имеющиеся у них прелести. Однако, цена, предлагаемая ими, не может «перебить» стоимость автотуров.
Например, аренда домиков и квартир в пос. Волчанец, район Ливадии, в августе обойдется от 1800 рублей в сутки. Таким образом, на двоих 8 дней проживание составит 14400 рублей. Добавим сюда питание — хотя бы по 300 рублей на день на человека — 4800 рублей. И не забудем про поезд — 2400 рублей на одного человека в один конец — примерно 10 тысяч рублей. В итоге получим стоимость в 28 с лишним тысяч рублей.
Удешевить такую поездку можно только одним способом — снизить стоимость проживания на берегу моря. Но, увы, самая низкая стоимость крыши над головой в обжитой части Приморья, которую удалось найти — 500 рублей в сутки. Такое предложение сделала дальневосточникам база
Дешевле — только под открытым небом
Самым же дешевым предложением оказалось от базы отдыха «Бухта Лукина» — 200 рублей в сутки с человека. Увы, за столь маленькие деньги турист должен будет сам организовать себе крышу над головой. Чтобы установить палатку на территории базы, придется оплатить единоразово 200 рублей. Но этот вид отдыха подходит очень опытным туристам, имеющим не только полную экипировку времяпрепровождения под открытым небом, но и навыки «дикого» отдыха.
«Горящие туры» теперь есть и в Приморье
Надо заметить, что предложения туркомпаний часто дублируются на сайтах объявлений. Из последних становится очевидным, что вместо 12−14 заявленных тысяч рублей за неделю путешествия к морю путевка уже можно купить за 9900 рублей для первого отдыхающего и за 6900 для второго. Иными словами, на двоих путевка обойдется вместо 24 и более тысяч рублей в 16800. Понятие «горящий тур» стало актуальным и для самого что ни на есть внутреннего туризма.