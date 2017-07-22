Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской вновь посетит Хабаровск
На этот раз святыня пробудет в Хабаровске с 24 июля по 18 августа.
На этот раз святыня пробудет в Хабаровске с 24 июля по 18 августа.
Хабаровск, 22 июля, AmurMedia.
Ковчег с частицей мощей и ростовой образ блаженной старицы Матроны как и год тому назад будут установлены в центре верхнего храма кафедрального собора для народного поклонения, сообщили ИА AmurMedia в Информационном отделе Хабаровской епархии.
Предполагается, что на этот раз святыня пробудет в Хабаровске с 24 июля по 18 августа. Все это время она будет пребывать в
В 2016 году за время пребывания в краевом центре иконы и ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской к святыням успели приложиться почти 20 000 хабаровчан и гостей города. Очередь из желающих иногда даже не скрывалась за стенами
Среди горожан было и много гостей из соседних стран, которые терпеливо ожидали своей очереди и с благоговением подходили к мощам святой, которую почитают в нашей стране.