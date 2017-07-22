Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской вновь посетит Хабаровск

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 июля, AmurMedia.

Ковчег с частицей мощей и ростовой образ блаженной старицы Матроны как и год тому назад будут установлены в центре верхнего храма кафедрального собора для народного поклонения, сообщили ИА AmurMedia в Информационном отделе Хабаровской епархии.

Предполагается, что на этот раз святыня пробудет в Хабаровске с 24 июля по 18 августа. Все это время она будет пребывать в Спасо-Преображенском соборе. Ежедневно перед святынями будут совершаться молебны блаженной Матроне Московской.

В 2016 году за время пребывания в краевом центре иконы и ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской к святыням успели приложиться почти 20 000 хабаровчан и гостей города. Очередь из желающих иногда даже не скрывалась за стенами Спасо-Преображенского собора, выходя на площадку перед храмом.