Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Как отдыхают российские знаменитости
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Марина Александрова показала мужа и детей
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской вновь посетит Хабаровск

На этот раз святыня пробудет в Хабаровске с 24 июля по 18 августа.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 июля, AmurMedia.

Ковчег с частицей мощей и ростовой образ блаженной старицы Матроны как и год тому назад будут установлены в центре верхнего храма кафедрального собора для народного поклонения, сообщили ИА AmurMedia в Информационном отделе Хабаровской епархии.

Предполагается, что на этот раз святыня пробудет в Хабаровске с 24 июля по 18 августа. Все это время она будет пребывать в Спасо-Преображенском соборе. Ежедневно перед святынями будут совершаться молебны блаженной Матроне Московской.

В 2016 году за время пребывания в краевом центре иконы и ковчега с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской к святыням успели приложиться почти 20 000 хабаровчан и гостей города. Очередь из желающих иногда даже не скрывалась за стенами Спасо-Преображенского собора, выходя на площадку перед храмом.

Среди горожан было и много гостей из соседних стран, которые терпеливо ожидали своей очереди и с благоговением подходили к мощам святой, которую почитают в нашей стране.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
Главком ВКС России сообщил о разработке военных конвертопланов
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
СМИ: Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников
Спорт
Фарфан и немного фарта: «Локомотив» вышел на первое место в ЧР ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки и, возможно, Дзагоева. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь