Гидросамолет совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке

По данным телеканала, у самолета при взлете лопнули три крепления левого поплавка к фюзеляжу. После третей попытки взлететь он совершил жесткую посадку.

Самолет находился примерно в 300 метрах от берега. После произошедшего к самолету прибыли полицейский и пожарный катера. Он был отбуксирован к берегу. Телеканал отмечает, что в результате случившегося никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы.