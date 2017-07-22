Пешеходный фонтан стал местом притяжения хабаровчан

Пешеходный фонтан на набережной стадиона имени Ленина стал местом притяжения жителей и гостей краевого центра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Освежиться под прохладными струями воды приходят как дети, так и взрослые.



Со вчерашнего дня водный комплекс начал работать по расписанию. Как ранее сообщало агентство, теперь фонтан запускают каждый день в 12.00, подсветка включается в 20.00, а заканчивается работа комплекса в 23.00. Пока фонтан работает в одном статичном режиме. Это связано с тем, что на объекте продолжаются наладочные работы. Специалисты настраивают световое оборудование, форсунки, которые будут работать в разных режимах.



Напомним, что пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. Его можно назвать «пешеходным» или «игровым», поскольку он не имеет ограждения и бортиков. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.



Диаметр игрового фонтанного комплекса составил 38 метров. Он построен в рамках проекта реконструкции набережной краевого центра на месте старого фонтана, который располагался напротив входа в футбольный стадион. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», фонтан превзошёл предшественника как по размерам — в 5 раз, так и по красоте.