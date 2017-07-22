Казахстанские туристы просят забрать их из Турции

Источник: Zakon.kz

Казахстанские туристы, отдыхающие в Турции, просят о помощи, передает Zakon.kz. О положении в Бодруме написала на странице в Facebook Зарина Абденова (орфография и пунктуация автора сохранены).

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«Землетрясения продолжаются. По 4−5 балла каждые 30 минут. У людей паника. Вылетов нет. Завтра мы, все казахстанцы отеля, идём к тур оператору. Все отдыхающие стелят постель на лежаках. В некоторых отелях рекомендуют быть за пределами зданий. Может Казахстан отправит самолёт за своими гражданами? Мы в панике. Это ненормально, что так сильно трясёт второй день. Вчера днём были небольшие толчки, просто никто не обратил внимание. А оказывается зря», — пишет Абденова.

По ее словам, отдыхающим приходится спать на шезлонгах и находиться рядом с выходом отеля.

«Спим в зоне бассейна в 30 метрах от пляжа. На ресепшене у входа спят только мамы с маленькими детьми и те, кто успел себе занять место. Мы прошли по набережной, и практически во всех отелях люди спят аналогично. После того, как 3 часа назад снова были сильные толчки, люди побежали занимать лежаки, чтобы разложить ночлег. Теперь у нас не осталось сомнений, что турки не зря паниковали», — сетует Зарина Абденова.