Космический юбилей: 5 лет назад Беларусь запустила первый спутник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Пять лет назад Беларусь вступила в клуб космических держав: 22 июля 2012 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз» вместе с другими спутниками был выведен орбиту Белорусский космический аппарат (БКА).

Стать космической державой Беларусь планировала еще в 2006-м, однако первый белорусский спутник сгорел в атмосфере из-за аварии ракеты-носителя «Днепр».

Зато БКА, отлетав гарантийные пять лет, получила высокую оценку от завода-изготовителя и дополнительные два года жизни. Завод, оценив техническое состояние и запасы горючего, продлил срок эксплуатации белорусского спутника до конца 2018-го.

Для чего Беларуси спутник.

БКА — это спутник дистанционного зондирования земли, который снабжает снимками землеустроителей, спасателей, лесников, пограничников — всего более двух десятков учреждений. Причем вся эта информация передается госорганам бесплатно.

Коммерческих заказчиков у научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси, которая обслуживает БКА, немного, но это общемировая практика, подчеркивают ученые.

БКА изначально был в большей степени имиджевым и научным проектом, однако ученые утверждают, что со временем он стал и доходным.

В частности, к косвенному доходу можно отнести, к примеру, снижение издержек на работу госорганов. Им теперь не надо тратить много сил и ресурсов на экспресс-оценку ситуации, не надо выезжать на место, достаточно посмотреть на снимок со спутника.

Одну и ту же точку Беларуси в надир БКА видит один раз в 16 суток, а чтобы осуществлять оперативный мониторинг земной поверхности, нужно 12−24 космических аппарата. Впрочем, использование тяжелых спутников, которые имеют сверхвысокое разрешение в два метра, для этих целей, по словам ученых, слишком дорогое удовольствие. С этим могут и должно справляться небольшие и недорогие аппараты.

БКА вместе с российским спутником «Канопус-В» входит в совместную группировку. При необходимости партнеры могут использовать космические ресурсы друг друга, а также наземную инфраструктуру управления спутниками. Минский ЦУП можно использовать для связи с «Канопусом-В», а пункт управления в российском Железногорске — для связи с БКА-1.

Создавался БКА в тесном сотрудничестве с россиянами, совместно планируется работать и над вторым спутником, запуск которого анонсирован на конец 2019—2020 год.

Второй пошел.

Второй спутник будет точнее — с разрешением уже полметра, а не два. Некоторое время белорусские ученые избегали разговоров о перспективах БКА-2, однако в конце июня стало известно о подписании меморандума о намерениях провести совместную работу по созданию спутника зондирования Земли. Документ в рамках IV Форума регионов Беларуси и России подписали гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров и председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Стороны намерены разделить ответственность: россияне будут готовить служебную платформу спутника, а белорусы — научную аппаратуру. «Роскосмос» также обеспечит вывод спутника на орбиту. Предполагается, что активнее в этот раз, помимо предприятия «Пеленг», в проекте будет участвовать и «Интеграл».