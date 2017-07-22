Июль на прощание подарит жаркие дни

Источник: Sputniknews.kz

«С циклоном, перемещающимся через Урал на Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут оказывать влияние на погоду в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град», — сказала Айдана Абыкан.

А вот у жителей южных регионов летняя пора в самом разгаре. Из-за повышенного атмосферного давления столбики термометров здесь вновь поднимутся до 40−42 градусов. За первенство в топе самых горячих регионов Казахстана борются и юго-восток на пару с центром страны. Там в выходные ожидается до 38 градусов жары.