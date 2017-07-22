Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Московские квартиры стали рекордно доступными
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском «Боинге»
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Марина Александрова показала мужа и детей
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Пугачева показала, как Лайма Вайкуле выглядит в 63 года без грима
63-летний Моисеев поведал, почему у него нет детей
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Землетрясение в Эгейском море
07:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Июль на прощание подарит жаркие дни

В эти выходные июльское солнце будет более благосклонным для казахстанцев, принеся с собой жару в отдельные регионы. Но все же кратковременные дожди покидать страну не собираются, говорит инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Айдана Абыкан.

Источник: Sputniknews.kz

«С циклоном, перемещающимся через Урал на Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут оказывать влияние на погоду в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град», — сказала Айдана Абыкан.

А вот у жителей южных регионов летняя пора в самом разгаре. Из-за повышенного атмосферного давления столбики термометров здесь вновь поднимутся до 40−42 градусов. За первенство в топе самых горячих регионов Казахстана борются и юго-восток на пару с центром страны. Там в выходные ожидается до 38 градусов жары.

Радостная новость пришла и в столицу. Несмотря на переменную облачность, в городе на этих выходных осадков не ожидается. В Алматы погода обрадует горожан 33−35-градусной жарой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+31°
полупрозрачная облачность
758 мм рт. ст.
нормальное
70 %
высокая
2 м/с
легкий ветер
Казахстанка сообщила о новом землетрясении в Греции
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
СМИ: Интерпол распространил список из 173 террористов-смертников
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Аббас объявил о замораживании официальных контактов с Израилем
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в московском дерби
Спорт
Фарфан и немного фарта: «Локомотив» вышел на первое место в ЧР ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки и, возможно, Дзагоева. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь