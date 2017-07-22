Июль на прощание подарит жаркие дни
В эти выходные июльское солнце будет более благосклонным для казахстанцев, принеся с собой жару в отдельные регионы. Но все же кратковременные дожди покидать страну не собираются, говорит
В эти выходные июльское солнце будет более благосклонным для казахстанцев, принеся с собой жару в отдельные регионы. Но все же кратковременные дожди покидать страну не собираются, говорит
«С циклоном, перемещающимся через Урал на Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут оказывать влияние на погоду в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град», — сказала Айдана Абыкан.
А вот у жителей южных регионов летняя пора в самом разгаре.
Радостная новость пришла и в столицу. Несмотря на переменную облачность, в городе на этих выходных осадков не ожидается. В Алматы погода обрадует горожан 33−35-градусной жарой.