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07:27 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

Днем в воскресенье характер погоды не изменится.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в Москве солнечную, теплую и комфортную погоду.

«Будет солнечно, кратковременный дождь возможен лишь местами на юге Подмосковья. Температура воздуха в Москве составит 22−24 градуса, по области — от 20 до 25 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью в Москве будет без осадков, по области местами не исключен кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут 12−14 градусов, по области — от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится — будет солнечно и тепло. В Москве воздух прогреется до 22−24 градусов, по области — до 20−25 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

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