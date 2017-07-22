Солнечно и до 25 градусов тепла будет в столичном регионе

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в Москве солнечную, теплую и комфортную погоду.

«Будет солнечно, кратковременный дождь возможен лишь местами на юге Подмосковья. Температура воздуха в Москве составит 22−24 градуса, по области — от 20 до 25 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью в Москве будет без осадков, по области местами не исключен кратковременный дождь. В столице столбики термометров покажут 12−14 градусов, по области — от 9 до 14 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.