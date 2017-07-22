Николас Кейдж прилетел в Астану

Всемирно известный актер и обладатель премии Оскар Николас Кейдж прилетел сегодня утром в Астану, сообщает NUR.KZ.

С трапа самолета актер сошел в эффектном образе ковбоя — в кожаной куртке, шляпе и темных очках.

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В VIP-терминале аэропорта его лично встретил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Добро пожаловать в Астану, Николас. Мы очень рады вашему визиту. Как вы долетели?», — поприветствовал актера министр.

Не смотря на долгий перелет, Кейдж был в отличном настроении, улыбался и не отказывал желающим сфотографироваться с ним.

«Благодарю, я очень рад впервые посетить вашу столицу и признателен за приглашение на кинофестиваль», — ответил актер, принимая букет алых роз.

Напомним, вчера вечером в столицу прибыл еще один всемирно известный актер Эдриан Броуди.