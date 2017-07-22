Кто в тереме живёт? В Усть-Удинском районе строят дома по госпрограмме

Источник: Вести Иркутск

Похожий на сказочный теремок, это не дом — мечта. Под одной крышей планируют поселиться сразу несколько поколений, рассказывает Виктор Подкаменный. Решение принимали на семейном совете.

— Тут узнал, что началась такая программа, идет, действует. Решили построить такого красавца. Сейчас вот пол Усть-Уды ездит смотреть сюда, — говорит житель посёлка Усть-Уда Виктор Подкаменный.

На 150 квадратах места хватит всех. Здесь будет гостиная, а тут — кухня, рассказывает усть-удинец. Полное благоустройство и приусадебный участок в 20 соток. По условиям программы в строительство вкладывается 30% собственных средств, 70 — субсидирует государство.

— Государство дало деньги. Это очень хороший толчок. Самое главное, это стимул дает, — говорит житель посёлка Усть-Уда Виктор Подкаменный.

А вот Игорю и Евгении Шестаковым возможность построить собственное гнездышко позволила вернуться в родные края. Оба — выпускники сельхозакадемии.

— Все-таки потянуло на родину, муж решил заняться КФХ. Ну и вот решили построить здесь, осесть в Усть-Уде, построить дом, — говорит жительница посёлка Усть-Уда Евгения Шестакова.

Сейчас в разгаре отделочные работы. 700 тысяч, полученных по сертификату, стали огромным подспорьем, говорит Евгения.

— За время действия программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2014 года Усть-Удинский район получил более 60 сертификатов на строительство жилья, — говорит главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района Станислав Рудаков.