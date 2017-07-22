Кто в тереме живёт? В Усть-Удинском районе строят дома по госпрограмме
Эта улица на окраине
Эта улица на окраине
Похожий на сказочный теремок, это не дом — мечта. Под одной крышей планируют поселиться сразу несколько поколений, рассказывает Виктор Подкаменный. Решение принимали на семейном совете.
— Тут узнал, что началась такая программа, идет, действует. Решили построить такого красавца. Сейчас вот пол
На 150 квадратах места хватит всех. Здесь будет гостиная, а тут — кухня, рассказывает
— Государство дало деньги. Это очень хороший толчок. Самое главное, это стимул дает, — говорит житель посёлка
А вот Игорю и Евгении Шестаковым возможность построить собственное гнездышко позволила вернуться в родные края. Оба — выпускники сельхозакадемии.
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Сейчас в разгаре отделочные работы. 700 тысяч, полученных по сертификату, стали огромным подспорьем, говорит Евгения.
— За время действия программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с 2014 года
На будущий год уже десять