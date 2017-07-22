Полицейский спецназ высадился в детском палаточном лагере на Байкале.

Бойцы устроили конкурсы, игры, провели лекцию о вреде наркомании и пользе здорового образа жизни. В лагере на Ольхоне больше 200 школьников со всей области. Полицейские продемонстрировали своё вооружение, разрешили примерить каски, бронежилеты. Рассказали о физической подготовке спецназа. И даже предложили поучаствовать в тренировках — пострелять и побегать в противогазах.