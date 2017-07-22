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09:46 (мск), источник: Восток Медиа

В Находке разрушается стадион «Гидрострой»

Там, где собирались любители спорта, теперь — заброшенный пустырь.

Источник: Восток Медиа

Территория стадиона «Гидрострой» в Находке, которая планировалась под строительство ледового дворца, сейчас представляет собой заброшенный пустырь. Как сообщает с места событий корреспондент РИА «Восток-Медиа», жители микрорайона Падь Ободная уже 10 лет бьются за восстановление единственного стадиона в этом районе города. Многочисленные письма властям всех уровней не помогли — «Гидрострой» находится в ужасающем состоянии.

До 2008 года стадион стараниями любителей здорового образа жизни поддерживался в хорошем состоянии: энтузиасты косили траву, делали разметку, занимались осушением после ливней. Ежедневно на стадионе собирались десятки человек разного возраста. Футбольные матчи проходили каждый день: по воспоминаниям спортсменов, там устраивали даже первенства города и края. Затем у одного из местных предпринимателей возникла идея — построить на месте стадиона крытый ледовый дворец. Кризис идею загубил, бизнесмен ушёл с территории, а вместо добротного футбольного поля осталась замусоренная площадка, напичканная бетонными изделиями.

«Стадион сегодня выглядит просто удручающе. И это в то время, когда в Находке явно не хватает открытых и доступных площадок для занятий спортом. Такое ощущение, что нет дела до “Гидростроя” ни администрации, ни депутатам всех уровней. И даже сухие тополя, угрожающие жизни населения, спилить никто не в состоянии. Жители микрорайона написали десятки писем по поводу этой бесхозяйственности вплоть до президента страны. Но на все эти письма нам приходили ответы из местного комитета по физкультуре и спорту администрации города. Ответы были как под копирку: “планируется строительство ледового дворца”. В прошлом году мы все обрадовались, увидев на “Гидрострое” сразу 10 косарей. Оперативно была скошена трава, появился новый баннер с видами будущей ледовой арены. Оказалось, готовились к приезду губернатора. Правда то, что никакого строительства не будет ни в этом году, ни в следующем, мы, жители микрорайона, уверены», — поделился с корреспондентом редакции Сергей Захотин.

Что будет дальше со стадионом «Гидрострой», единственным доступным местом для занятий спортом в этом микрорайоне, покажет следующий год. Как пояснили в спорткомитете администрации Находкинского городского округа по поводу проблемной территории, в планах на 2018 год стоит возведение там крытого ледового катка — за счёт финансирования из бюджета Приморского края.

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