Центральные улицы Иркутска перекроют для проведения «Велоночи»

Ночная велосипедная экскурсия по достопримечательностям и памятным местам Иркутска пройдет сегодня, 22 июля. Организаторы предполагают, что в мероприятии примут участие около 1 тысячи человек. Мероприятие пройдет с 19.00 до 22.30 часов по местному времени. Во время движения колонны по проезжей части движение автотранспорта будет перекрываться. Об этом сообщает ИА irkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.