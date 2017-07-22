Центральные улицы Иркутска перекроют для проведения «Велоночи»
Ночная велосипедная экскурсия пройдет сегодня, 22 июля, с 19.00 до 22.30.
Ночная велосипедная экскурсия пройдет сегодня, 22 июля, с 19.00 до 22.30.
Ночная велосипедная экскурсия по достопримечательностям и памятным местам Иркутска пройдет сегодня, 22 июля. Организаторы предполагают, что в мероприятии примут участие около 1 тысячи человек. Мероприятие пройдет с 19.00 до 22.30 часов по местному времени. Во время движения колонны по проезжей части движение автотранспорта будет перекрываться. Об этом сообщает ИА irkutskMedia со ссылкой на
Напомним, Иркутская международная «Велоночь» пройдет в рамках проекта РУСАЛ ФестивAL #Вело. Мероприятие посвящено 300-летию Крестовоздвиженской церкви — памятника истории Федерального значения, 80-летию переезда в Иркутск режиссера Леонида Гайдая. Состоится в рамках Года Экологии в Российской Федерации.