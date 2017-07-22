Бельчонка-подкидыша в зоопарке «Садгород» во Владивостоке выкармливает такса
Малыш остался без хвоста и теперь не выживет в дикой природе (ВИДЕО).
Малыш остался без хвоста и теперь не выживет в дикой природе (ВИДЕО).
Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.
Раненого бельчонка, которого в зоопарк «Садгород» принесли местные жители, приняла за своего щенка такса одной из сотрудниц, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала директор зоопарка Алена Асновина, малышу пришлось ампутировать хвост, поэтому выпускать его в дикую природу нельзя, он там не выживет.
— Некоторое время назад нам принесли этого бельчонка, совсем маленького. Таких надо кормить молоком, в том числе ночью, и поэтому наша сотрудница забирала его на ночь домой. Но животные не всегда готовы есть из пипетки или брать соску, и дети предложили положить его к домашней кормящей таксе. Удивительно, но она его сразу приняла за щенка, — рассказала Асновина.
Оказалось, что у бельчонка в хвосте была
— Это у нас уже второй такой случай. Первый — это кошка, которая выкармливает ежиков. Причем она так прониклась, что сама приходит в нужное время, мы пускаем ее к ежикам, и она их кормит, как настоящая мама, — рассказала директор зоопарка.