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09:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бельчонка-подкидыша в зоопарке «Садгород» во Владивостоке выкармливает такса

Малыш остался без хвоста и теперь не выживет в дикой природе (ВИДЕО).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.

Раненого бельчонка, которого в зоопарк «Садгород» принесли местные жители, приняла за своего щенка такса одной из сотрудниц, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала директор зоопарка Алена Асновина, малышу пришлось ампутировать хвост, поэтому выпускать его в дикую природу нельзя, он там не выживет.

— Некоторое время назад нам принесли этого бельчонка, совсем маленького. Таких надо кормить молоком, в том числе ночью, и поэтому наша сотрудница забирала его на ночь домой. Но животные не всегда готовы есть из пипетки или брать соску, и дети предложили положить его к домашней кормящей таксе. Удивительно, но она его сразу приняла за щенка, — рассказала Асновина.

Оказалось, что у бельчонка в хвосте была какая-то рана, которую уже начали есть черви. Пришлось его ампутировать. Без хвоста выжить в дикой природе он не сможет, так что зоопарк оставит его у себя. Ему уже подготовили небольшой вольер.

— Это у нас уже второй такой случай. Первый — это кошка, которая выкармливает ежиков. Причем она так прониклась, что сама приходит в нужное время, мы пускаем ее к ежикам, и она их кормит, как настоящая мама, — рассказала директор зоопарка.

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