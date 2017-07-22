Бельчонка-подкидыша в зоопарке «Садгород» во Владивостоке выкармливает такса

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.

Раненого бельчонка, которого в зоопарк «Садгород» принесли местные жители, приняла за своего щенка такса одной из сотрудниц, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала директор зоопарка Алена Асновина, малышу пришлось ампутировать хвост, поэтому выпускать его в дикую природу нельзя, он там не выживет.

— Некоторое время назад нам принесли этого бельчонка, совсем маленького. Таких надо кормить молоком, в том числе ночью, и поэтому наша сотрудница забирала его на ночь домой. Но животные не всегда готовы есть из пипетки или брать соску, и дети предложили положить его к домашней кормящей таксе. Удивительно, но она его сразу приняла за щенка, — рассказала Асновина.

Оказалось, что у бельчонка в хвосте была какая-то рана, которую уже начали есть черви. Пришлось его ампутировать. Без хвоста выжить в дикой природе он не сможет, так что зоопарк оставит его у себя. Ему уже подготовили небольшой вольер.