В Казани стартует соревновательная часть Red Bull Air Race

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В субботу, 22 июля, на акватории Казанки стартует соревновательная часть Red Bull Air Race. Сегодня пройдут квалификационные полеты, а 23 июля состоятся финальные стадии гонки.

Red Bull Air Race в Казани является первым в истории гонки российским этапом: ранее никогда чемпионат мира по авиагонкам не проходил в нашей стране. В Казань спортсмены приехали в начале недели, а 19 июля уже совершили первые полеты — городские достопримечательности таким образом осмотрели француз Николя Иванофф и чех Мартин Шонка. 20 июля на автодроме KazanRing, который на время гонки служит аэродромом для участников, прошли тестовые полеты. 21 июля спортсмены опробовали казанскую трассу в рамках свободных практик.

Сегодня, 22 июля, пилоты поднимут свои самолеты в воздух около полудня: в 11.45 стартует заключительная свободная практика в категории Challenger, а в 13.30 — в категории Master. С 15.00 до 17.20 пройдут квалификации в обоих классах, а в 17.45 состоятся полеты перенесенного из японской Тибы Challenger Cup.

На следующий день, 23 июля, в 12.55 состоятся финальные полеты казанского Challenger Cup. В 14.00 пройдет официальная церемония открытия гонки, а спустя пять минут уже стартует «Раунд 14» в классе Master. По итогам этого этапа определятся восемь лучших пилотов, которые продолжат борьбу за трофей в 16.05. Главное «блюдо» этапа — финальные полеты — пройдут в воскресенье и начнутся в 16.35.