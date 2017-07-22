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11:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани стартует соревновательная часть Red Bull Air Race

В субботу, 22 июля, состоится квалификация, на следующий день — финальные этапы полетов.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В субботу, 22 июля, на акватории Казанки стартует соревновательная часть Red Bull Air Race. Сегодня пройдут квалификационные полеты, а 23 июля состоятся финальные стадии гонки.

Red Bull Air Race в Казани является первым в истории гонки российским этапом: ранее никогда чемпионат мира по авиагонкам не проходил в нашей стране. В Казань спортсмены приехали в начале недели, а 19 июля уже совершили первые полеты — городские достопримечательности таким образом осмотрели француз Николя Иванофф и чех Мартин Шонка. 20 июля на автодроме KazanRing, который на время гонки служит аэродромом для участников, прошли тестовые полеты. 21 июля спортсмены опробовали казанскую трассу в рамках свободных практик.

Сегодня, 22 июля, пилоты поднимут свои самолеты в воздух около полудня: в 11.45 стартует заключительная свободная практика в категории Challenger, а в 13.30 — в категории Master. С 15.00 до 17.20 пройдут квалификации в обоих классах, а в 17.45 состоятся полеты перенесенного из японской Тибы Challenger Cup.

На следующий день, 23 июля, в 12.55 состоятся финальные полеты казанского Challenger Cup. В 14.00 пройдет официальная церемония открытия гонки, а спустя пять минут уже стартует «Раунд 14» в классе Master. По итогам этого этапа определятся восемь лучших пилотов, которые продолжат борьбу за трофей в 16.05. Главное «блюдо» этапа — финальные полеты — пройдут в воскресенье и начнутся в 16.35.

Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки проходит в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований стала акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной.. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое. Главная зрительская зона, вход в которую будет свободным, разместится на Кремлевской набережной. Попасть туда можно будет со стороны Кремлевской дамбы, улицы Батурина, а также со стороны НКЦ «Казань». В дни гонки будет перекрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина. Кроме того, в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов по Кремлевской дамбе и мосту Миллениум.

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