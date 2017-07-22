Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских работников торговли

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель областной Думы Владимир Нетесов поздравили жителей региона с Днем работника торговли в субботу, 22 июля. Первые лица назвали торговлю «одной из самых важных и активно развивающихся отраслей экономики региона».

Руководство региона отметило, что по объемам розничной торговли Воронежская область занимает пятое место среди субъектов страны. Увеличивается количество магазинов, растет ассортимент товаров, повышается культура обслуживания покупателей, внедряются новые технологии продаж, набирает обороты электронная торговля. Алексей Гордеев и Владимир Нетесов сообщили, что уделяют особое внимание поддержке местных товаропроизводителей, «чтобы в магазинах, на рынках и ярмарках края появлялось как можно больше качественной и экологически чистой продукции по доступной цене».