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09:05 (мск), источник: Sputnik.by

День спасателя отметят в Минске парадом в субботу 22 июля

Большую праздничную программу по случаю профессионального праздника покажут спасатели на проспекте Независимости и затем в детском парке имени Горького.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Порядка 30 единиц техники, в том числе старой, которая использовалась в советские годы, а также более 500 спасателей пройдут в субботу парадом по проспекту Независимости от цирка до площади Победы, сообщил Sputnik официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

После завершения парада, который начнется в 11:00, праздничная программа продолжится в детском парке имени Горького.

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«Будет плац-концерт от нашей роты почетного караула Университета гражданской службы, будет демонстрация элементов спасения на воде, “Водная феерия” и дневной фейерверк», — рассказал Новицкий.

На набережной в парке разместится пожарная техника, и у гостей праздника будет возможность в буквальном смысле почувствовать себя на месте спасателей.

Кроме того, минчане и гости столицы смогут посмотреть на работу кинологов с собаками. Для детей готовят многочисленные конкурсы и испытание дымокамерой — это задымленное помещение, куда надо будет зайти и пройти в специальной маске.

Парад и праздничные мероприятия в детском парке приурочены ко Дню пожарной службы, который празднуется в Беларуси 25 июля.

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