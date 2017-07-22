День спасателя отметят в Минске парадом в субботу 22 июля
Большую праздничную программу по случаю профессионального праздника покажут спасатели на проспекте Независимости и затем в детском парке имени Горького.
Большую праздничную программу по случаю профессионального праздника покажут спасатели на проспекте Независимости и затем в детском парке имени Горького.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Порядка 30 единиц техники, в том числе старой, которая использовалась в советские годы, а также более 500 спасателей пройдут в субботу парадом по проспекту Независимости от цирка до площади Победы, сообщил Sputnik официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
После завершения парада, который начнется в 11:00, праздничная программа продолжится в детском парке имени Горького.
«Будет
На набережной в парке разместится пожарная техника, и у гостей праздника будет возможность в буквальном смысле почувствовать себя на месте спасателей.
Кроме того, минчане и гости столицы смогут посмотреть на работу кинологов с собаками. Для детей готовят многочисленные конкурсы и испытание дымокамерой — это задымленное помещение, куда надо будет зайти и пройти в специальной маске.
Парад и праздничные мероприятия в детском парке приурочены ко Дню пожарной службы, который празднуется в Беларуси 25 июля.