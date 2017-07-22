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08:54 (мск), источник: Интерфакс

С 1 августа в Москве начнут торговать арбузами и дынями

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — С 1 августа в Москве должны заработать 297 бахчевых развалов, сообщается на сайте столичного мэра.

Источник: РИА "Новости"

«При этом число точек продаж арбузов и дынь увеличится по сравнению с прошлым годом. Префектуры столичных округов уже заключили 243 договора, тогда как в прошлом году их было 225», — отмечается в сообщении.

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Больше всего развалов откроется на юго-востоке и юге города. Причем купить арбузы и дыни можно будет и с нескольких десятков лотков «Овощи — фрукты» при стационарных магазинах.

Торговать арбузами и дынями в Москве будут с августа по октябрь, сообщают в мэрии.

В прошлом году сезон продажи бахчевых в Москве официально начался не с 1 августа, с 3 августа — сразу после Дня Воздушно-десантных войск. При этом, как сообщалось, в столице в прошлогодний сезон работало 264 бахчевых развала.

Между тем многие московские магазины торгуют арбузами фактически круглый год.

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