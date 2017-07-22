С 1 августа в Москве начнут торговать арбузами и дынями
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — С 1 августа в Москве должны заработать 297 бахчевых развалов, сообщается на сайте столичного мэра.
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU — С 1 августа в Москве должны заработать 297 бахчевых развалов, сообщается на сайте столичного мэра.
«При этом число точек продаж арбузов и дынь увеличится по сравнению с прошлым годом. Префектуры столичных округов уже заключили 243 договора, тогда как в прошлом году их было 225», — отмечается в сообщении.
Больше всего развалов откроется на
Торговать арбузами и дынями в Москве будут с августа по октябрь, сообщают в мэрии.
В прошлом году сезон продажи бахчевых в Москве официально начался не с 1 августа, с 3 августа — сразу после Дня
Между тем многие московские магазины торгуют арбузами фактически круглый год.