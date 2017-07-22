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10:06 (мск), источник: РИА Крым

Знойные выходные: Крым накроет 35-градусная жара

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости (Крым). В субботу и воскресенье в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

Так, днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов, ночью покажут +14…+19. При этом в субботу будет ясно, а северо-восточный ветер будет дуть с силой 8−13 м/с. В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Ветер сменит свое направление на северо-западное, его скорость уменьшится до 6−11 м/с.

В Симферополе в выходные дни синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. В субботу температура воздуха днем составит +31…+33 градуса, ночью — +16…+18. В воскресенье столбики термометров поднимутся на один градус.

В Севастополе ночи будут более теплыми, а дни не такими жаркими. Так, в субботу воздух прогреется до +29…+31 градуса днем и до +18…+20 ночью. В воскресенье ночная температура будет такой же, а дневная изменится на один градус — +28…+30. В выходные в городе-герое будет сухо, прогнозируется переменная облачность.

Осадков в выходные дни не ожидается и на ЮБК. Здесь температура воздуха ночью составит +20…+22 градуса, днем — +30…+32.

По данным гидрометцентра, Черное море у берегов Крыма прогрето до +21…+25 градусов. При этом самая прохладная вода наблюдается в Евпатории, а самая теплая — в Ялте. В Керченском проливе и Азовском море температура воды достигает отметки +24.

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