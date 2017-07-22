Педиатр рассказал, как уберечь детей от болезней в жару

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В летнее время года родители должны следовать определенным правилам, которые помогут уберечь детей от различных болезней, сказал Sputnik Азербайджан главный педиатр Азербайджана, профессор Насиб Гулиев.

Родители в первую очередь должны обратить внимание на правильное питание, при этом крайне важно следить за тем, чтобы дети пили чистую воду.

По словам Гулиева, многочисленные исследования, проводимые в мире, показали, что самый действенный метод профилактики болезней — это пользование чистой водой.

«Более того, исследования показали, что если бы во всем мире люди пили только чистую воду, то эффект от этого превышал бы эффект от прививок», — отметил он.

Профессор указал, что давать детям не кипяченную воду неправильно, дети должны пить прокипяченную и охлажденную до комнатной температуры воду.

Летом увеличивается разнообразие продуктов питания, появляются сезонные фрукты и овощи. Однако появляется другая опасность — ввиду жаркой погоды продукты быстро портятся, тем самым, следует обращать внимание на сроки их хранения.

По словам педиатра, при первых признаках желудочно-кишечных болезней следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Нельзя лечить детей примитивными средствами, распространенными среди населения, потому что в большинстве случаев эти методы вместо пользы приносят только вред», — указал Гулиев.

Он также напомнил, что воздух, песок и морская вода играют большую роль в укреплении детского организма. Но если не следовать определенному режиму и правилам, можно получить солнечный удар, перегреться на солнце.

Главный педиатр порекомендовал отправляться на море ближе к вечеру, в сравнительно прохладное время суток, в противном случае могут возникнуть проблемы с кожей и головным мозгом.