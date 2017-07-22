Педиатр рассказал, как уберечь детей от болезней в жару
Правильное питание, соблюдение режима нахождения под солнцем и ряд других профилактических мер помогут избежать сезонных болезней.
Правильное питание, соблюдение режима нахождения под солнцем и ряд других профилактических мер помогут избежать сезонных болезней.
КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В летнее время года родители должны следовать определенным правилам, которые помогут уберечь детей от различных болезней, сказал Sputnik Азербайджан главный педиатр Азербайджана, профессор Насиб Гулиев.
Родители в первую очередь должны обратить внимание на правильное питание, при этом крайне важно следить за тем, чтобы дети пили чистую воду.
По словам Гулиева, многочисленные исследования, проводимые в мире, показали, что самый действенный метод профилактики болезней — это пользование чистой водой.
«Более того, исследования показали, что если бы во всем мире люди пили только чистую воду, то эффект от этого превышал бы эффект от прививок», — отметил он.
Профессор указал, что давать детям не кипяченную воду неправильно, дети должны пить прокипяченную и охлажденную до комнатной температуры воду.
Летом увеличивается разнообразие продуктов питания, появляются сезонные фрукты и овощи. Однако появляется другая опасность — ввиду жаркой погоды продукты быстро портятся, тем самым, следует обращать внимание на сроки их хранения.
По словам педиатра, при первых признаках
«Нельзя лечить детей примитивными средствами, распространенными среди населения, потому что в большинстве случаев эти методы вместо пользы приносят только вред», — указал Гулиев.
Он также напомнил, что воздух, песок и морская вода играют большую роль в укреплении детского организма. Но если не следовать определенному режиму и правилам, можно получить солнечный удар, перегреться на солнце.
Главный педиатр порекомендовал отправляться на море ближе к вечеру, в сравнительно прохладное время суток, в противном случае могут возникнуть проблемы с кожей и головным мозгом.
Врач также посоветовал кормящим матерям не менять режим питания своих младенцев, в том числе давать прикорм грудничкам в жаркое время года. В то же время он посоветовал обращаться к врачу при первых же признаках аллергических заболеваний, которые проявляются поначалу в виде сыпи, но могут привести и к более тяжелым последствиям, таким, как отек гортани и удушье. Как легче перенести сильную жару.