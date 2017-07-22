Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
«Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Политические битвы
12:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Битцевском лесу начал гнездиться редкий дятел

Этих птиц можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках.

Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север.
Читайте также
В Московский зоопарк впервые привезут африканского трубкозуба

Во время учета сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь.

Обычно сирийские дятлы гнездятся в дуплах, выдалбливая каждый год новое. Чаще всего они располагаются в стволе дерева на высоте от одного до шести метров, редко выше. В отличие от остальных дятлов, как правило насекомоядных, около половины рациона сирийского дятла составляет растительная пища. Больше всего он любит различные косточковые плоды.

Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное «кик». «Барабанная» дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание получило новое название
Спайсер объяснил свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь