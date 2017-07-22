В Битцевском лесу начал гнездиться редкий дятел

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках.

Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север.

Читайте также В Московский зоопарк впервые привезут африканского трубкозуба

Во время учета сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь.

Обычно сирийские дятлы гнездятся в дуплах, выдалбливая каждый год новое. Чаще всего они располагаются в стволе дерева на высоте от одного до шести метров, редко выше. В отличие от остальных дятлов, как правило насекомоядных, около половины рациона сирийского дятла составляет растительная пища. Больше всего он любит различные косточковые плоды.