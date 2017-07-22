Вишневую свадьбу и фейерверк увидят гости фестиваля в Глубоком
22 июля, Глубокое /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Основные мероприятия международного праздника «Вишневый фестиваль» пройдут сегодня в Глубоком, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 июля, Глубокое /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Основные мероприятия международного праздника «Вишневый фестиваль» пройдут сегодня в Глубоком, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартует субботний день
Запланированы
Вчерашний день праздника завершился танцевальной программой. Творческие коллективы, представляющие культуру Литвы, России, Эстонии, Польши, Армении, Республики Корея, встретились на этновечеринке «У вiшневым садзе» и провели танцевальные
Хозяева вечеринки — народный театр фольклора «Цярэшка» обучил гостей движениям белорусской «Лявонiхi», своеобразной глубокской «Польки» и традиционного польского танца «Краковяк». Затем каждый из коллективов представил свой национальный танец. Поздно вечером этновечеринка переросла в этнодискотеку «В кругу друзей».
«Вишневый фестиваль» проводится в Глубоком в пятый раз. В этом году праздник получил статус международного.