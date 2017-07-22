Вишневую свадьбу и фейерверк увидят гости фестиваля в Глубоком

Источник: БЕЛТА

Стартует субботний день выставкой-продажей кулинарных изделий «Вишневые гостинцы». Ярким событием станет торжественное шествие «В гостях у Вишни» и открытие декоративно-художественной композиции «Дружба народов».

Читайте также День спасателя отметят в Минске парадом в субботу 22 июля

Запланированы смотр-конкурс подворий «Вишневый погребок», торжественная регистрация брака «Вишневая свадьба», конкурс баянистов, дефиле участниц конкурса красоты «Мисс экстрим», гала-концерт «Вишневое соцветие дружбы» и аукцион «Вишневый пирог». В программе также фейерверк и молодежная площадка «Вишневый open air».

Вчерашний день праздника завершился танцевальной программой. Творческие коллективы, представляющие культуру Литвы, России, Эстонии, Польши, Армении, Республики Корея, встретились на этновечеринке «У вiшневым садзе» и провели танцевальные мастер-классы.

Хозяева вечеринки — народный театр фольклора «Цярэшка» обучил гостей движениям белорусской «Лявонiхi», своеобразной глубокской «Польки» и традиционного польского танца «Краковяк». Затем каждый из коллективов представил свой национальный танец. Поздно вечером этновечеринка переросла в этнодискотеку «В кругу друзей».