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10:26 (мск), источник: Kazinform

Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный американский актер Николас Кейдж ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, посвященной XIII кинофестивалю «Евразия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Я бы с удовольствием поучаствовал в каком-нибудь кинопроекте на территории Казахстана», — сказал актер.

Мэтр голливудского кино высоко оценил внешний вид столицы Казахстана.

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«Я наслаждался архитектурой вашей столицы, она выглядит здорово. То, что я увидел, напомнило мне старый черно-белый фильм, в котором описывалось будущее», — отметил он.

В данный момент актер задействован в новом проекте, который, по его словам, не обладает большим бюджетом.

«Нет никакого способа контролировать машину кинематографа. Я начинал свою карьеру в качестве актера независимого кино. Сейчас я работаю над фильмом “Мэтти” с новым режиссером Косматосом, это новое кино. Мне нравится концентрироваться на более малобюджетных фильмах, но обладающих интересным подходом к кинематографу в целом», — подчеркнул Кейдж.

Легенда кино также рассказал о наиболее близком для него персонаже, которого ему приходилось играть.

«Мне нравятся критичные, разнообразные роли. Три-четыре года назад я снимался в фильме “Джо”, этот тот персонаж, с которым я себя ассоциирую, и который мне наиболее близок», — сказал он.

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