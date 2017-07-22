Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный американский актер Николас Кейдж ответил на вопросы журналистов в рамках
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный американский актер Николас Кейдж ответил на вопросы журналистов в рамках
«Я бы с удовольствием поучаствовал в
Мэтр голливудского кино высоко оценил внешний вид столицы Казахстана.
«Я наслаждался архитектурой вашей столицы, она выглядит здорово. То, что я увидел, напомнило мне старый
В данный момент актер задействован в новом проекте, который, по его словам, не обладает большим бюджетом.
«Нет никакого способа контролировать машину кинематографа. Я начинал свою карьеру в качестве актера независимого кино. Сейчас я работаю над фильмом “Мэтти” с новым режиссером Косматосом, это новое кино. Мне нравится концентрироваться на более малобюджетных фильмах, но обладающих интересным подходом к кинематографу в целом», — подчеркнул Кейдж.
Легенда кино также рассказал о наиболее близком для него персонаже, которого ему приходилось играть.
«Мне нравятся критичные, разнообразные роли.