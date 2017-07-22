Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино

Источник: Kazinform

«Я бы с удовольствием поучаствовал в каком-нибудь кинопроекте на территории Казахстана», — сказал актер.

Мэтр голливудского кино высоко оценил внешний вид столицы Казахстана.

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«Я наслаждался архитектурой вашей столицы, она выглядит здорово. То, что я увидел, напомнило мне старый черно-белый фильм, в котором описывалось будущее», — отметил он.

В данный момент актер задействован в новом проекте, который, по его словам, не обладает большим бюджетом.

«Нет никакого способа контролировать машину кинематографа. Я начинал свою карьеру в качестве актера независимого кино. Сейчас я работаю над фильмом “Мэтти” с новым режиссером Косматосом, это новое кино. Мне нравится концентрироваться на более малобюджетных фильмах, но обладающих интересным подходом к кинематографу в целом», — подчеркнул Кейдж.

Легенда кино также рассказал о наиболее близком для него персонаже, которого ему приходилось играть.