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10:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Минобороны открыло второй в России парк «Патриот» во Владивостоке

Открытие сопровождалось концертом, шоу военных и морпехов десантно-штурмовой бригады.

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фотографий
69
фотографий
69
фотографий

Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.

Владивостокский филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» официально открыли сегодня, 22 июля, на территории Ворошиловской батареи на острове Русском. Открытие второго в стране парка сопровождалось концертом, выставкой боевой техники и выступлением морпехов десантно-штурмовой бригады сообщает ИА PrimaMedia.

О возможном открытии парка «Патриот» во Владивостоке в канун Дня защитника отечества в 2017 году заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В этом году, надеемся, появится парк “Патриот” во Владивостоке, на острове Русском, в Приморье, на Северном флоте, появится на юге и здесь, естественно, в центре. У нас, фактически, завершен перевод туда наших музеев и многих других вещей», — говорил министр.

Для создания парка выбрали Ворошиловскую батарею — мемориальный комплекс, входящий в состав военно-исторического музея ТОФ. В планах Минобороны было создать в бухте Новик комплекс, аналогичный открытому два года назад в Подмосковье. В будущем посетители парка смогут в режиме симуляции управлять разными видами вооруженной техники или совершить прыжок с парашютом, пройти реальную военизированную полосу препятствий, поучаствовать в реконструкции военно-исторических событий или прямо в парке подписать контракт на военную службу. Под открытым небом на Русском расположится экспозиция военной мощи ТОФ. Всего парк будет состоять из 20−25 объектов на площади 180 га.

Работы на территории мемориала были приостановлены инспекцией по охране объектов культурного наследия (ОКН) Приморского края. Совместно с ней проверку провела военная прокуратура ТОФ, которая нарушений конструкции Ворошиловской батареи, ее исторического облика или санитарных норм не обнаружила.

Назначенное на сегодня открытие парка вызвало ажиотаж у горожан и стало проблемой на жителей поселков Русского: автомобильный затор тянулся от конца асфальтовой дороги по Университетскому проспекту самого поворота на батарею. Многие бросали машины на обочинах и шли пешком. Сотрудники ВАИ не пропускали водителей, стоя на повороте с основной дороги к Ворошиловской батарее.

И все же, как показали разговоры с гостями праздника, мероприятие людям понравилось — владивостокцы приходили целыми семьями. Сейчас в парке работает несколько тематических зон — тир, в котором можно стрелять из пейнтбольного и страйкбольного оружия (а вскоре можно будет и из боевого огнестрельного), «Партизанская деревня» и выставка танковой техники. В честь открытия военные организовали концерт, конкурсы, выступление морпехов десантно-штурмовой бригады и работу полевой кухни.

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