Минобороны открыло второй в России парк «Патриот» во Владивостоке
Открытие сопровождалось концертом, шоу военных и морпехов
Открытие сопровождалось концертом, шоу военных и морпехов
Владивосток, 22 июля, PrimaMedia.
Владивостокский филиал
О возможном открытии парка «Патриот» во Владивостоке в канун Дня защитника отечества в 2017 году заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В этом году, надеемся, появится парк “Патриот” во Владивостоке, на острове Русском, в Приморье, на Северном флоте, появится на юге и здесь, естественно, в центре. У нас, фактически, завершен перевод туда наших музеев и многих других вещей», — говорил министр.
Для создания парка выбрали Ворошиловскую батарею — мемориальный комплекс, входящий в состав
Работы на территории мемориала были приостановлены инспекцией по охране объектов культурного наследия (ОКН) Приморского края. Совместно с ней проверку провела военная прокуратура ТОФ, которая нарушений конструкции Ворошиловской батареи, ее исторического облика или санитарных норм не обнаружила.
Назначенное на сегодня открытие парка вызвало ажиотаж у горожан и стало проблемой на жителей поселков Русского: автомобильный затор тянулся от конца асфальтовой дороги по Университетскому проспекту самого поворота на батарею. Многие бросали машины на обочинах и шли пешком. Сотрудники ВАИ не пропускали водителей, стоя на повороте с основной дороги к Ворошиловской батарее.
И все же, как показали разговоры с гостями праздника, мероприятие людям понравилось — владивостокцы приходили целыми семьями. Сейчас в парке работает несколько тематических зон — тир, в котором можно стрелять из пейнтбольного и страйкбольного оружия (а вскоре можно будет и из боевого огнестрельного), «Партизанская деревня» и выставка танковой техники. В честь открытия военные организовали концерт, конкурсы, выступление морпехов