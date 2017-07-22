В Ворошиловском районе Волгограда до сентября перекрыли несколько улиц
Ограничение движения транспорта связано с реконструкцией теплотрасс.
Ограничение движения транспорта связано с реконструкцией теплотрасс.
Автомобилистам запретят проезд по улицам Козловской, Академической и Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда до 1 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в связи с реконструкцией теплосетей протяженностью более 500 метров будет ограничено движение автомобилей на пересечении улиц Козловской и Академической, а также по улице Козловской в границах от улицы Калинина до улицы КИМ. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам
Кроме того,
Будет также перекрыт проезд от улицы