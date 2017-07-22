В Ворошиловском районе Волгограда до сентября перекрыли несколько улиц

Автомобилистам запретят проезд по улицам Козловской, Академической и Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда до 1 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в связи с реконструкцией теплосетей протяженностью более 500 метров будет ограничено движение автомобилей на пересечении улиц Козловской и Академической, а также по улице Козловской в границах от улицы Калинина до улицы КИМ. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Рабоче-Крестьянской, Огарева, Калинина, КИМ.

Кроме того, из-за обновления трубопровода будет перекрыта улица Профсоюзная от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Козловской по направлению движения в сторону последней. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по встречной полосе улиц Профсоюзной, Рабоче-Крестьянской, КИМ.