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11:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Ворошиловском районе Волгограда до сентября перекрыли несколько улиц

Ограничение движения транспорта связано с реконструкцией теплотрасс.

Автомобилистам запретят проезд по улицам Козловской, Академической и Профсоюзной в Ворошиловском районе Волгограда до 1 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в связи с реконструкцией теплосетей протяженностью более 500 метров будет ограничено движение автомобилей на пересечении улиц Козловской и Академической, а также по улице Козловской в границах от улицы Калинина до улицы КИМ. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Рабоче-Крестьянской, Огарева, Калинина, КИМ.

Кроме того, из-за обновления трубопровода будет перекрыта улица Профсоюзная от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Козловской по направлению движения в сторону последней. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по встречной полосе улиц Профсоюзной, Рабоче-Крестьянской, КИМ.

Будет также перекрыт проезд от улицы Рабоче-Крестьянской до дома 9/1, расположенного на ней.

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