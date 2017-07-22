В Самаре на месяц изменится схема движения автобуса № 45
В субботу, 22 июля, в Самаре на месяц закроют проезд по Волжскому шоссе на участке примыкания к Московскому шоссе. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна, сообщает
В субботу, 22 июля, в Самаре на месяц закроют проезд по Волжскому шоссе на участке примыкания к Московскому шоссе. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна, сообщает
в направлении Красной Глинки: по Московскому шоссе, улице Георгия Димитрова, улице Демократической, Волжскому шоссе, пос. Жигулевские сады, Волжскому шоссе (оттянутый разворот в районе примыкания Волжского шоссе к Московскому шоссе), Волжскому шоссе, улице Сергея Лазо;.
в направлении Автостанции «Аврора»: по Волжскому шоссе (оттянутый разворот в районе примыкания Волжского шоссе к Московскому шоссе), пос. Жигулевские сады, Волжскому шоссе, улице Демократической, улице Георгия Димитрова, улице