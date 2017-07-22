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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму, в роли эстафетной палочки была бутылка вина, сообщил РИА Новости куратор международного винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas Дмитрий Ковалев.

Источник: РИА "Новости"

Эстафета проходила в рамках второго дня фестиваля на набережной Коктебеля. Длина забега — 1 километр 380 метров.

«В эстафете приняло участие четыре команды. Победу одержали виноделы Кубани. Они готовились очень серьезно, переживали. Этап эстафеты они пробежали за 5 минут. Стремились к победе», — сказал Ковалев.

По его словам, во время эстафеты вино пролито не было. «Разбитых бутылок не было. Эстафетную палочку никто не обронил. Победители получили приз в виде часов из бутылки», — добавил Ковалев.

Первый международный винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas в крымском поселке Коктебель продлится до 23 июля.

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