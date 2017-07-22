Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму, в роли эстафетной палочки была бутылка вина, сообщил РИА Новости куратор международного
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму, в роли эстафетной палочки была бутылка вина, сообщил РИА Новости куратор международного
Эстафета проходила в рамках второго дня фестиваля на набережной Коктебеля. Длина забега — 1 километр 380 метров.
«В эстафете приняло участие четыре команды. Победу одержали виноделы Кубани. Они готовились очень серьезно, переживали. Этап эстафеты они пробежали за 5 минут. Стремились к победе», — сказал Ковалев.
По его словам, во время эстафеты вино пролито не было. «Разбитых бутылок не было. Эстафетную палочку никто не обронил. Победители получили приз в виде часов из бутылки», — добавил Ковалев.
Первый международный