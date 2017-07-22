Виноделы устроили необычную эстафету в Крыму

«В эстафете приняло участие четыре команды. Победу одержали виноделы Кубани. Они готовились очень серьезно, переживали. Этап эстафеты они пробежали за 5 минут. Стремились к победе», — сказал Ковалев.

По его словам, во время эстафеты вино пролито не было. «Разбитых бутылок не было. Эстафетную палочку никто не обронил. Победители получили приз в виде часов из бутылки», — добавил Ковалев.