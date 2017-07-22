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11:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В зоопарке Новосибирска появятся 16 новых обитателей

Из Австрии в город привезли редких экзотических птиц.

В Россельхознадзоре по Новосибирской области сообщили, что в аэропорте «Толмачево» проконтролирован ввоз 16 зоопарковых птиц.

«Всего ввезено 4 вида по 4 птицы: моналы гималайские, белые ушастые фазаны, фазаны трагопаны и фазаны Эдварса. Все они родились в 2016 году», — говорится в сообщении Россельхознадзора по Новосибирской области.

В зоопарке пока пополнение никак не комментируют.

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