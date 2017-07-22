В зоопарке Новосибирска появятся 16 новых обитателей

В Россельхознадзоре по Новосибирской области сообщили, что в аэропорте «Толмачево» проконтролирован ввоз 16 зоопарковых птиц.

«Всего ввезено 4 вида по 4 птицы: моналы гималайские, белые ушастые фазаны, фазаны трагопаны и фазаны Эдварса. Все они родились в 2016 году», — говорится в сообщении Россельхознадзора по Новосибирской области.